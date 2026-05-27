Gran Hermano: Eduardo Carrera vio por primera vez a su hija y en redes lo fulminaron por su reacción

Durante una entrevista en vivo, el exparticipante de la Generación Dorada conoció la cara de Mía, la hija que tuvo fruto de su relación con Romina Orthusteguy. "Nunca la había visto", confesó.

Eduardo Carrera asistió al piso de Cortá Por Lozano tras ser el último eliminado de la casa de Gran Hermano y la conductora del programa no esquivó el tema de su paternidad: le preguntó sobre su hija no reconocida y le mostró por primera vez la cara de la menor.

Sin vueltas, Verónica Lozano le preguntó si quería conocerla. Ante la duda de Eduardo, la conductora insistió: "Animate, dale". Entonces, desde la producción reprodujeron parte de la entrevista que la menor había dado junto a Matías Bagnato.

Con una mezcla de incomodidad y emoción, Carrera confesó: "Nunca la había visto". Luego, Lozano le preguntó si se reconocía en ella, y él respondió que no podía saberlo, porque era la primera vez que la veía. En ese momento, otro panelista comentó que la menor tenía un gran parecido con él. "Es hermosa", se sinceró el exparticipante, quien incluso pidió que cortaran el tape porque ya era demasiado para él.

Eduardo conoce a Mía, su hija, por primera vez: "Entiendo si Mía no me quiere aceptar, me hago cargo y le voy a pedir perdón mil millones de veces, pero tiene un hermano que puede conocer y la puede acompañar el resto de su vida" pic.twitter.com/uZJqbd79QL

Más tarde, Eduardo se explayó sobre su vida personal y dejó una reflexión sobre esta situación: "Espero que todo esto sirva para que se pueda resolver". Además, aseguró que le gustaría que Mía pudiera conocer a su otro hijo: "Que pueda conocer otra parte, que es su familia. Si a mí no me quiere aceptar, es totalmente entendible y me hago cargo. Le voy a pedir perdón mil millones de veces, pero tiene un hermano que seguramente quiera conocer". En relación a esto, Lozano reveló que la menor se mostró interesada en conocer a su hermano.

Minutos después, la conductora le preguntó sobre la familia paterna de Mía. Tras esto, Eduardo confesó que su parte de la familia no sabe de la existencia de la menor. "Con mi mamá no tengo mucha relación, no quiero hablar de esto", respondió con incomodidad. Por lo que dejó entrever, la familia de Eduardo no estaría al tanto de la existencia de Mía, por lo que esto se convertiría en una situación delicada y que podría generar un fuerte impacto si se enteraran.

Carrera es un jugador polémico dentro y fuera de la casa, y esta situación generó varios comentarios de los usuarios. Muchos estaban de su lado y entendían al jugador, mientras otros solo criticaban su postura y los dichos que había tenido durante la entrevista que le hizo Santiago del Moro en La Cumbre. "No me mueve un pelo, simplemente no la quiso", dijo un usuario, mientras otro aseguró que ante la situación mediática se muestra arrepentido: "Ahora está en cadena nacional y no le queda otra que dibujar la situación", sentenciaron desde las plataformas.

Qué dijo Eduardo apenas salió de la casa

Tras su eliminación, Carrera fue entrevistado en La Cumbre, un programa de stream conducido por Santiago del Moro, quien no evadió el tema y fue a fondo con las preguntas. Ante el cuestionamiento sobre qué pasó, y qué había pasado, por qué no la quiso conocer, el entrevistado, visiblemente shockeado por la situación, intentó justificarse.

"Me lo perdí porque a mí me iba muy bien cuando salí de Gran Hermano. Estudié teatro y pude trabajar bastante bien. Romina quedó embarazada, pero no estábamos en buenos términos. Me separé y me deprimí muchísimo por esa situación. Después no salí más en los medios por eso, absolutamente no hice nada más", explicó el exparticipante.

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Mia salió a hablar en una entrevista en Bondi con Matias Bagnato y dijo que le conoció la cara cuando ingresó a #GranHermano pic.twitter.com/VA2QXYNuhs — emi (@eeemiliano) May 26, 2026

En ese contexto, el conductor siguió insistiendo y le preguntó si había intentado acercarse a Romina y a Mía antes de entrar al reality. Ante esta pregunta, Carrera aseguró que tiempo atrás había intentado una mediación para poder ver a la menor. "Quise verla y no se pudo dar", admitió, y continuó: "Después el tiempo pasa, no trabajaba de lo que quería, que era esto, y empecé a hacer otras cosas. Me fue todo para atrás y buscaba esto como una revancha", finalizó el entrevistado.