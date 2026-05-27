27 de mayo de 2026 Inicio
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Elecciones presidenciales en Colombia: 14 candidatos compiten para suceder a Gustavo Petro

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir este domingo a la fórmula que gobernará el país sudamericano durante los próximos cuatro años.

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Gustavo Petro no podrá ser reelegido.

Gustavo Petro no podrá ser reelegido.

Más de 41 millones de colombianos acudirán a las urnas este domingo en unas elecciones presidenciales en las que 14 candidatos disputan la sucesión del actual mandatario, Gustavo Petro, en medio de una fuerte tensión política.

El papa León XIV.
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El jefe de Estado finalizará su mandato el próximo 7 de agosto y no podrá ser reelegido, ya que esa opción no está amparada en la Constitución de Colombia para mandatos consecutivos.

La campaña electoral transcurre bajo la mayor ola de violencia de la última década y exhibe una polarización entre la continuidad de la izquierda y el giro hacia la derecha.

La extensa lista de postulantes a la Casa de Nariño abarca múltiples espacios políticos y perfiles. La papeleta electoral incluye a figuras como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, los tres dirigentes con mayor intención de voto para estos comicios nacionales.

candidatos colombia

Completan la nómina Clara López Obregón, Óscar Lizcano, Miguel Uribe, Claudia López, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, Raúl Botero, Sondra Macollins, Roy Barreras, Gustavo Matamoros y Carlos Caicedo.

Iván Cepeda lidera las encuestas

El candidato del Movimiento Político Pacto Histórico, Iván Cepeda, encabeza los sondeos con un 35,3% de apoyo. El senador de 63 años busca dar continuidad al proyecto oficialista y es considerado el heredero político de Petro.

Cepeda es filósofo, activista de derechos humanos e hijo de Manuel Cepeda Vargas, un dirigente comunista asesinado en 1994 por agentes del Estado. Además, se desempeñó como diputado y facilitador en el Acuerdo de Paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El último estudio de la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez ubica en el segundo lugar a la postulante del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, con un 25,7%. Detrás aparece el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del espacio Defensores de la patria, con un 20,4%.

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