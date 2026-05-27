El papa León XIV condenó "la fuerte intensificación" de la guerra entre Rusia y Ucrania

El Sumo Pontífice volvió a lamentar el conflicto bélico, que ya lleva más de cuatro años. "La guerra no resuelve los problemas, sino que los agrava", advirtió en el Vaticano.

El papa León XIV volvió a condenar la guerra entre Rusia y Ucrania a más de cuatro años del inicio del conflicto y lamentó su "fuerte intensificación" , debido a los ataques mutuos entre esos países. Además, advirtió que "donde caen misiles y drones, también caen las esperanzas".

Durante una audiencia general en el Vaticano, el sumo pontífice expuso su solidaridad hacia las víctimas de los ataques: "Deseo expresar mi cercanía a quienes sufren a causa de los recientes ataques perpetrados también contra civiles. La guerra no resuelve los problemas, sino que los agrava. No construye seguridad, sino que multiplica el sufrimiento y el odio. Donde caen misiles y drones, caen también las esperanzas, se destruyen casas y lugares de oración, se truncan vidas inocentes".

"Encomiendo a todos los pueblos heridos por la guerra a la protección de la Virgen María, Reina de la Paz" , agregó sobre el conflicto, por el cual ya se registraron miles de muertos y heridos.

Los dichos de León XIV se produjeron en medio de los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. En una de las últimas ofensivas, el país ruso llevó adelante una ofensiva de gran alcance, con al menos 600 drones de ataque y 90 misiles balísticos, entre ellos uno llamado Oreshnik, de alcance medio, que según autoridades rusas podría alcanzar objetivos en toda Europa.

Según informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, las defensas aéreas solamente lograron interceptar a 549 drones y 55 misiles. "El mayor número de impactos fue en Kiev", aseguró en un comunicado que compartió en sus redes sociales. Horas más tarde, el Ejército ruso confirmó la utilización del misil Oreshnik "en respuesta a los ataques terroristas contra la infraestructura civil en territorio ruso".

Javier Milei: "Es probable que León XIV venga a Argentina en noviembre"

El presidente Javier Milei expresó que "es altamente probable" que el papa León XIV visite Argentina en noviembre. La fecha fue ratificada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien viene de dar un crítico discurso en el Tedeum del 25 de Mayo el lunes en la Catedral. "Las posibilidades son muy ciertas y muy posibles", planteó el dirigente eclesiástico.

"Es altamente probable. Salvo alguna desgracia, la gestión del canciller Pablo Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en noviembre aquí en Argentina", señaló el mandatario este martes en diálogo con Radio Mitre.

A su vez, García Cuerva, en conversación con Infobae, habló en el mismo sentido y manifestó: "Creo que tenemos que ser prudentes y esperar la confirmación de la Santa Sede. Las posibilidades son muy ciertas y muy posibles".