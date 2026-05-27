"Mi cliente no mintió": habló el abogado del único detenido por el caso de Agostina Vera

Jorge Sánchez del Bianco ratificó la versión del auto rojo que dio Claudio Gabriel Barrelier a la policía y sostuvo que su defendido no mintió. A su vez, aseguró que cuenta con pruebas para acreditar la charla existente entre la madre de la menor y su cliente.

Jorge Sánchez del Bianco, abogado defensor de Claudio Gabriel Barrelier —único detenido por la desaparición de Agostina Vera— habló en exclusiva con C5N y reafirmó la hipótesis del “auto rojo”. Según el letrado, su cliente se encuentra preocupado por la situación y desea que el caso se esclarezca lo antes posible, ya que de ello depende su libertad.

Mientras en la ciudad de Córdoba se desarrolla una marcha frente a la vivienda del acusado, en reclamo por la aparición de la menor de 14 años, la periodista Daniela Ballester conversó en exclusiva con el defensor de Barrelier que se encuentra actualmente detenido en el penal de Bouwer, imputado por privación ilegítima de la libertad.

El detenido declaró que "solo le entregó dinero a Agostina para pagar un remis y que luego ella se fue con otro joven." Incluso aportó nombre y apellido de un chico, aunque los investigadores sostienen que esos datos no coinciden con lo registrado en las cámaras de seguridad ni con el relato de los testigos.

En ese sentido, el abogado defensor relató que la adolescente se comunicó con su cliente para pedirle ayuda con el remis. Como él no tenía movilidad, le indicó que caminara hasta la casa de un amigo. En ese trayecto, apareció el vehículo rojo y, según Barrelier, la menor le dijo: “Yo me voy con él” antes de subir al auto.

Con respecto a la relación entre el detenido y la joven, Sánchez del Bianco aclaró que no existía vínculo paternal, sino que se conocían por compartir actividades en una cancha de torneos barriales, desmintiendo la versión de la madre de Agostina. El abogado también señaló que a su cliente "el comportamiento de la menor no le resultaba extraño en ese contexto".

Por último, el abogado aportó que la misma noche en que desapareció Agostina, la madre se comunicó con Barrelier para preguntarle si debía llamar a la policía. En ese sentido, el letrado aseguró que cuenta con pruebas para acreditar la existencia de la charla y que su cliente no mintió respecto a los datos que brindó.

El supuesto auto rojo

Las contradicciones de Barrelier y el testimonio del hombre que llevó a Agostina en remis desde barrio General Mosconi al destino en el que desapareció son las claves que se transformaron en la principal pista. Sin embargo, la información cruzada también genera muchas dudas en la querella.

En primera instancia, según informaron familiares, cuando Agostina no regresó al domicilio tras salir a comprar empanadas, el hermano de Agostina le sugirió a la madre que ella podría estar con Barrelier, a quien contactaron de forma inmediata en ese momento para consultar si tenía conocimiento sobre el paradero de la menor. El sospechoso había mencionado que no sabía nada ni había visto a Agostina por esas horas.

El hombre negó, durante gran parte del fin de semana, haber tenido contacto directo con la niña en la zona en la que él reside. Las alarmas se encendieron tras las declaraciones del remisero, que es una persona de confianza para la familia de la víctima, quien confirmó que cuando llegaron a la intersección entre las calles Fragueiro y Juan del Campillo, Barrelier se acercó al auto, la recibió y realizó el pago del viaje.

Después de este testimonio, Barrelier rectificó su declaración y reconoció que la menor compartió tiempo con él durante la noche de sábado y detalló que estuvieron alrededor de 15 minutos en el domicilio, pero agregó que la adolescente salió de la casa, caminó por la calle de Juan del Campillo y, en la esquina de las calles Avellaneda y Urquiza, ella se subió voluntariamente a un auto Volkswagen Gol de color rojo y se fue.

Las marcadas incongruencias en las palabras de hombre, quien subrayó que la menor se dirigió sola hasta el auto rojo, y las apariciones de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, que lo registraron junto a la menor por el barrio Cofico luego de que la menor descendiera del remis, forman parte de la investigación que lleva adelante la Justicia y que complican la situación del detenido.