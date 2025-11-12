12 de noviembre de 2025 Inicio
El uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo en Cañada Nieto contó qué hará con ella

La remera fue hallada en Uruguay, a más de 100 kilómetros de La Bombonera. Aseguran que el hombre sabe del "valor sentimental" que tiene la prenda.

La camiseta que Boca usó para homenajear a Miguel Ángel Russo.

Después de que el mundo Boca se revolucionara por la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo hallada por un trabajador rural en Uruguay, el hombre contó cuál es el fin que le va a dar a la remera Xeneize.

Paredes fue compañero de Dybala en Roma.
Paredes, sobre la llegada de Dybala a Boca: "Con la ilusión intacta"

El periodista charrúa Pepe Temperan fue quien publicó la noticia de la camiseta en su cuenta de X. Tras la enorme repercusión que tomó el tema, horas después de conocerse el hecho brindó información adicional sobre las intenciones del trabajador rural.

"El joven productor uruguayo que encontró la camiseta homenaje a Russo analiza el futuro de la casaca", contó el comunicador sobre los planes que tiene alrededor del homenaje al exentrenador Xeneize el 18 de octubre en La Bombonera.

Edinson Cavani
El productor rural quiere devolverle la camiseta a Boca y entregársela en persona a Edinson Cavani.

"Me dijo sabe el valor sentimental que tiene y analiza el futuro, una de las opciones es que vuelva a Boca y llevársela a Edinson Cavani en persona". Y si bien aclaró que "aún no está confirmado", es una opción que el hombre maneja.

