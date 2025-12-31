31 de diciembre de 2025 Inicio
Pasó de ser promesa en Boca y jugar en la Juventus a disputar la Libertadores con un equipo de Chile

Luego de un comienzo que lo llevó a Europa, volvió a mostrar un gran nivel en Bolivia y ahora jugará una competencia internacional.

Su punto más alto reciente llegó en Blooming

Su punto más alto reciente llegó en Blooming, en Bolivia.

  • El mediocampista surgido en Boca vuelve a competir a nivel continental luego de una extensa trayectoria internacional.
  • Su recorrido incluye una experiencia formativa en Europa y múltiples etapas en Sudamérica y Estados Unidos.
  • Llega a Chile después de un año con protagonismo ofensivo y regularidad.
  • Afrontará un nuevo desafío en un club que atraviesa el mejor momento deportivo de su historia.

Guido Vadalá fue considerado en sus inicios en las divisiones inferiores de Boca como una de las máximas promesas del club. Eso lo llevó a ser observado por scouts de distintas partes del mundo hasta que finalmente a los pocos partidos de su debut terminó llegando a Europa, en donde imaginó que iba a tener continuidad e iba a crecer profesionalmente.

Con el paso del tiempo, el volante fue acumulando rodaje en ligas de distinto nivel competitivo, sumando minutos, aprendizajes y responsabilidades. Esa acumulación de trayectos terminó de moldear un perfil más completo, con mayor incidencia en el juego y presencia ofensiva.

Ese recorrido desemboca ahora en una nueva oportunidad internacional, en donde disputará la Copa Libertadores con Coquimbo Unido, reciente campeón del fútbol chileno. El desafío aparece como una síntesis de su trayectoria, en un contexto exigente y con un equipo que busca consolidarse en el plano continental.

Guido Vadala

La carrera de Guido Vadalá

El inicio profesional de Vadalá se dio en Boca, donde debutó en 2015 y tuvo participaciones esporádicas en torneos locales e internacionales. En ese período acumuló pocos encuentros oficiales, pero logró convertir un gol y aportar una asistencia, dejando una muestra que despertó interés fuera del país.

Luego llegó su etapa en Juventus, enfocada principalmente en el desarrollo formativo dentro de las categorías juveniles. En esa categoría sumó partidos y goles en competencias menores, una experiencia clave para su adaptación al fútbol europeo, aunque sin presentaciones oficiales en el primer equipo.

Guido Vadala

Tras su regreso a Sudamérica, el mediocampista inició un extenso recorrido por distintos clubes. Pasó por Unión y Universidad de Concepción, donde tuvo mayor continuidad y comenzó a alternar funciones creativas con llegada al área. También sumó pasos por Deportes Tolima y el fútbol estadounidense, ampliando su experiencia internacional.

En el ascenso argentino encontró regularidad en equipos como Mitre y Alvarado, con participación tanto en goles como en asistencias. Sin embargo, su punto más alto reciente llegó en Blooming, en Bolivia: durante la temporada 2025 disputó 46 partidos, convirtió 14 goles y repartió 8 asistencias, números que lo ubicaron como una de las piezas más influyentes del equipo.

Ese rendimiento fue determinante para que Coquimbo Unido apostara por su incorporación. El conjunto chileno, que viene de una campaña histórica a nivel local, sumó así a un futbolista con experiencia, recorrido internacional y capacidad para incidir en los metros finales, pensando en la exigencia que implica competir en la Libertadores.

