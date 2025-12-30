Fue una pesadilla para Boca en el Mundial de Clubes y ahora destronó a Lionel Messi en una marca importante El futbolista francés Michael Olise cerró el año en lo más alto de una estadística clave, tras su paso demoledor por el certamen internacional y una temporada consagratoria en Alemania. Por + Seguir en







Michael Olise fue determinante en el Bayern Múnich y cerró 2025 como el máximo asistidor del mundo. Hector Vivas - FIFA FIFA via Getty Images

Fue determinante ante Boca en el Mundial de Clubes y consolidó su figura en el escenario internacional.

Terminó 2025 como el máximo asistidor del planeta en competencias oficiales.

Superó a figuras consagradas como Lionel Messi y Lamine Yamal en el ranking anual.

Con apenas 24 años, se afirmó como una de las grandes proyecciones del fútbol europeo. La pesadilla para Boca en el Mundial de Clubes tuvo nombre y apellido: Michael Olise. El atacante del Bayern Múnich no solo fue decisivo en aquel cruce, sino que además cerró 2025 como el futbolista con más asistencias del mundo, superando a Lionel Messi en una marca individual de enorme peso.

El cierre del año permitió hacer balances a nivel global y las estadísticas individuales marcaron una tendencia clara. En un calendario cargado de competencias locales e internacionales, el rendimiento del francés se sostuvo con regularidad tanto en su club como en la selección.

En ese contexto, el Mundial de Clubes apareció como un punto de inflexión para el público sudamericano. Su actuación frente a Boca lo puso definitivamente en el radar masivo de América del Sur y terminó de confirmar una evolución que ya venía mostrando en el fútbol europeo.

Embed Así le fue a Michael Olise en el Bayern Múnich Desde su llegada al conjunto bávaro para la temporada 2024/25, Olise se transformó en una pieza clave del esquema ofensivo. En apenas una campaña y media disputó 80 partidos oficiales, con 30 goles y 31 asistencias, números que explican su impacto inmediato.

De acuerdo a los registros de Transfermarkt, el francés lideró el ranking mundial de asistencias en 2025 con 30 pases gol, uno más que Messi y tres por encima de Lamine Yamal. La estadística contempla ligas de Primera División, torneos internacionales y compromisos de selecciones.