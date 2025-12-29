Claudio Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca en 2026 El entrenador se mantendrá en el cargo al menos por lo que resta de su contrato, que vence en junio de 2026. A pesar de los rumores, el cuerpo técnico seguirá conformado de la misma manera, con el colombiano Juvenal Rodríguez como su único ayudante. El Xeneize vuelve al trabajo el próximo 2 de enero. Por + Seguir en







Úbeda y Juvenal seguirán al frente del equipo a pesar de no haber podido ganar el Torneo Clausura.

Luego de semanas de misterio y de que se rumoreara que Eduardo Domínguez, campeón con Estudiantes de La Plata, estaba -una vez más- en el radar, finalmente Claudio Úbeda y Juan Román Riquelme llegaron a un acuerdo y el Sifón se mantendrá como el entrenador de Boca al menos durante el primer semestre de 2026.

El DT no renovó su vínculo con el club, pero la dirigencia le confirmó que cumplirá, como mínimo, la totalidad de su contrato, que vence en junio. De esta manera, conducirá los destinos del primer equipo durante el Torneo Apertura y, sobre todo, la primera fase de la Copa Libertadores.

Ubeda Redes sociales Úbeda logró la clasificación al certamen internacional luego de una contundente victoria ante River en La Bombonera, que además condenó al Millonario a disputar la Sudamericana. A pesar de ello y del envión que tuvo el equipo en la última parte del año, no logró coronar y fue eliminado por Racing en condición de local en semifinales del Torneo Clausura, lo cual hizo que tambaleara su continuidad.

A su vez, también había trascendido que Riquelme pensaba en elegir a un nuevo ayudante, tal cual lo había hecho en el primer ciclo de Miguel Ángel Russo con Mariano Herrón. Sin embargo, esta posibilidad no caminó y el cuerpo técnico estará integrado por el colombiano Juvenal Rodríguez como único ayudante, junto a Adrián Gerónimo y Cristian Aquino como los preparadores físicos y Cristian Múñoz como entrenador de arqueros.

El Xeneize vuelve al trabajo este viernes 2 de enero en el predio de Ezeiza, donde realizará la totalidad de su pretemporada, aun sin refuerzos confirmados, pero sí con varias bajas importantes, como las de Cristian Lema y Frank Fabra, quienes ya se despidieron del club.