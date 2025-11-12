12 de noviembre de 2025 Inicio
Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

El Comité de Seguridad en el Fútbol aplicó la medida por “excesos” e impuso prohibiciones para el próximo partido de local. Además, se aplicó derecho de admisión al hincha agredido por Maximiliano Salas.

La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

El Comité de Seguridad en el Fútbol sancionó a Boca luego del recibimiento ante River en el Superclásico en la Bombonera por “excesos”. Por ese motivo, el próximo encuentro de local que será el fin de semana tendrá una serie de prohibiciones y, además, aplicaron derecho de admisión para el hincha que ingresó con el celular.

Este jugador debutó en River en 2004.
Jugó en Boca, River e Independiente y ahora tiene viñedos: la historia que pocos conocen

El equipo de Claudio Úbeda derrotó al conjunto de Marcelo Gallardo por 2 a 0 y consiguió la clasificación a la Copa Libertadores 2026, es decir, uno de los objetivos del club.

Pero la sanción viene, en primer lugar, para el periodista que se burló de los jugadores de River y los filmó mientras estaba sacando la lengua. Por ese motivo, el organismo indicó: "El infractor quedará inhabilitado por el término de dos años para ingresar a los estadios en el marco del programa de derecho de admisión".

memes boca river

Por otra parte, la Seguridad le aplicó un año de derecho de admisión a los 10 hinchas que fueron identificados ingresando con el disfraz de fantasmas de la B. Asimismo, producto del uso de papelitos, la fuerte sanción tuvo que ver con la prohibición del uso de banderas en todo el estadio.

De este modo, en el próximo partido del domingo ante Tigre en la Bombonera, el cual contará con el homenaje especial a Nacho Russo, el hijo del DT fallecido, no podrá haber banderas, pero tendrán el aforo completo. Asimismo, se aplicó una multa económica, la cual no fue informado el monto.

El acta completa de la sanción a Boca por el recibimiento vs. River

Por lo expuesto, el Comité de Seguridad en el Fútbol, con el voto unánime de sus Miembros Ejecutivos presentes y en todo conforme con las facultades establecidas en el artículo 6° de la Ley N° 5.847, DETERMINA para el C.A. BOCA JUNIORS, por razones de estricta seguridad, NO AUTORIZAR EL USO EN TODO EL ESTADIO (Tribunas cabeceras, Plateas y Palcos en sus tres niveles) de: BANDERAS y/o TEXTILES (Tirantes, tirantes cruzados, telones, banderas de palo), PARAGUAS y/o SOMBRILLAS, ELEMENTOS DE FESTEJO EN GENERAL. Con excepción de elementos musicales y/o de percusión, respecto de los cuales se mantiene el procedimiento de autorización normal y habitual. La presente medida será de aplicación en ocasión del próximo evento correspondiente al Torneo de la Liga Profesional de Fútbol Argentino de AFA, en el cual la Institución Deportiva participe en calidad de Local, según la programación: “C.A. BOCA JUNIORS vs C.A. TIGRE”, fijado para el 16/11/25.

Finalmente, tras la finalización del partido, se observó la presencia de un masculino en el campo de juego, quien realizó gestos y manifestaciones de provocación y burla hacia el plantel rival. Dicha persona fue retirada del campo de juego por seguridad privada y puesta a disposición de la Policía de la Ciudad, labrándose las actuaciones de rigor y dando intervención al Ministerio Público Fiscal. Según manifiesta el C.A. Boca Juniors, dicha persona fue acreditada como representante de prensa, con permiso de acceso al campo de juego con motivo de su función.

