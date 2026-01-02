Boca arranca la pretemporada 2026 sin refuerzos y con Claudio Úbeda con entrenador Tras un nuevo año sin títulos, el Xeneize pondrá primera desde las 15:30 en el predio de Ezeiza para dar inicio a una jornada que tendrá como actividad central los estudios médicos de rutina a lo jugadores. El plan de Juan Román Riquelme para intentar volver a ganar la Copa Libertadores. Por + Seguir en







Claudio Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca en 2026

El plantel profesional de Boca iniciará este tarde la pretemporada 2026 con el objetivo puesto en volver a ganar la Copa Libertadores de América. Con la ratificación de Claudio Úbeda como entrenador y sin ningún refuerzo, los futbolistas asistirán desde las 15:30 al predio de Ezeiza para dar comienzo a la jornada que tendrá como actividad central los estudios médicos de rutina.

Por su parte, el presidente del club, Juan Román Riquelme, intenta cerrar por estas horas la contratación de su primer refuerzo, Marino Hinestroza, futbolista colombiano de Atlético Nacional que todavía no logró desvincularse del conjunto Verde. Además, el dirigente trabaja en la compra de Alexis Cuello y Gastón Hernández.

hinestroza Marino Hinestroza está a detalles de transformarse en jugador de Boca. En lo deportivo, Boca afrontará un 2026 cargado de competencias: además de la disputa del Apertura y Clausura 2026 y la Copa Argentina, el Xeneize volverá a disputar luego de dos años la Copa Libertadores de América, certamen que no obtiene desde 2007.

Claudio Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca en 2026 Luego de semanas de misterio y de que se rumoreara que Eduardo Domínguez, campeón con Estudiantes de La Plata, estaba -una vez más- en el radar, finalmente Claudio Úbeda y Juan Román Riquelme llegaron a un acuerdo y el Sifón se mantendrá como el entrenador de Boca al menos durante el primer semestre de 2026.

El DT no renovó su vínculo con el club, pero la dirigencia le confirmó que cumplirá, como mínimo, la totalidad de su contrato, que vence en junio. De esta manera, conducirá los destinos del primer equipo durante el Torneo Apertura y, sobre todo, la primera fase de la Copa Libertadores.

Úbeda logró la clasificación al certamen internacional luego de una contundente victoria ante River en La Bombonera, que además condenó al Millonario a disputar la Sudamericana. A pesar de ello y del envión que tuvo el equipo en la última parte del año, no logró coronar y fue eliminado por Racing en condición de local en semifinales del Torneo Clausura, lo cual hizo que tambaleara su continuidad.