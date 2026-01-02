2 de enero de 2026 Inicio
Boca volvió al trabajo con sorpresas: renovaciones, regresos y jugadores apartados

Con una nómina de 31 futbolistas, comandados por Claudio Úbeda, y otros tantos separados del plantel, el Xeneize dio el puntapié inicial de la pretemporada en Ezeiza.

Por
El grupo estuvo al mando de Claudio Úbeda, confirmado como DT del club.

El año 2026 será bisagra para Boca y tanto sus dirigentes como el cuerpo técnico, con el único y ansiado objetivo de conseguir la séptima Copa Libertadores en la historia del club. Por eso, el arranque de la pretemporada comenzó bien temprano, en el primer día hábil de enero con renovaciones, caras nuevas y varias sorpresas.

Boca acelera la limpieza del plantel para 2026.
Con una nómina de 31 jugadores, al mando del entrenador Claudio Úbeda, el plantel se presentó en Boca Predio, ubicado en Ezeiza, con el volante campeón del mundo Leandro Paredes a la cabeza y Edinson Cavani, que llegó en helicoptero desde Uruguay. Una de las novedades fue la presencia del español Ander Herrera, quien extendió su vínculo por un año más y cumplirá el sueño de jugar la Libertadores con el Xeneize.

Otra noticia que sorprendió al Mundo Boca fue la renovación del tercer arquero Javier García. El experimentado jugador de 38 años firmó hasta el 31 de diciembre del 2026 y seguirá ocupando un lugar en el plantel del club de la Ribera (su último partido fue el 10/4/2024 en el 4-2 ante Racing en La Bombonera). Mientras que ya se notaron las bajas de Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema.

En tanto, en un grupo apartado se entrenaron los jugadores que pertenecen al club, con contrato vigente, y vuelven de sus préstamos a diferentes clubes. Tales son los casos de Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Renzo Giampaoli, Jabes Saralegui, Juan Ramirez, Gonzalo Maroni, Gonzalo Morales, Norberto Briasco, entre otros, quienes trabajaron con Mirco Salsa, preparador físico del club.

La lista de los 31 jugadores que se presentaron en la pretemporada de Boca

Arqueros

  • Agustín Marchesín

  • Leandro Brey

  • Javier García

Defensores

  • Juan Barinaga

  • Luis Advíncula

  • Lucas Blondel

  • Nicolás Di Lollo

  • Nicolás Figal

  • Ayrton Costa

  • Brian Mendía

  • Marco Pellegrino

  • Lautaro Blanco

  • Malcom Braida

Mediocampistas

  • Leandro Paredes

  • Cristian Delgado

  • Carlos Palacios

  • Tomás Belmonte

  • Rodrigo Battaglia

  • Williams Alarcón

  • Ander Herrera

  • Agustín Martegani

  • Kevin Zenón

  • Camilo Rey Domenech

  • Julián Dalmasso

Delanteros

  • Alan Velasco

  • Edinson Cavani

  • Miguel Merentiel

  • Milton Giménez

  • Exequiel Zeballos

  • Brian Aguirre

  • Lucas Janson

Javier García
La lista de futbolistas marginados en Boca

  • Juan Ramírez (Lanús)

  • Nicolás Orsini (Platense)

  • Norberto Briasco (Gimnasia)

  • Bruno Valdez (Cerro Porteño)

  • Jabes Saralegui (Tigre)

  • Marcelo Weigandt (Inter Miami)

  • Renzo Giampaoli (Gimnasia)

  • Oscar Salomón (Platense)

  • Gonzalo Maroni (Newell's)

  • Gabriel Aranda (Quilmes)

  • Agustín Heredia (Cobreloa)

  • Gonzalo Morales (Barracas Central)

  • Julián Ceballos (All Boys)

  • Israel Escalante (Boca Unidos)

  • Román Rodríguez (Estudiantes de Buenos Aires)

  • Gabriel Vega (Banfield)

  • Agustín Lastra (Independiente Rivadavia)

  • Nahuel Genez (Temperley)

  • Julián Carrasco (Temperley)

  • Gastón Gerzel (Los Andes)

  • Agustín Obando (Banfield)

  • Brandon Cortés (Nueva Chicago)

  • Ignacio “Nacho” Rodríguez (Nueva Chicago)

  • Federico Aguirre (Sportivo Italiano)

  • Pedro Velurtas (Deportivo Madryn)

  • Lucas Brochero (Chacarita)

  • Giovanni Ferraina (Inter Miami)

Marcelo Weigandt Inter Miami
