Boca volvió al trabajo con sorpresas: renovaciones, regresos y jugadores apartados Con una nómina de 31 futbolistas, comandados por Claudio Úbeda, y otros tantos separados del plantel, el Xeneize dio el puntapié inicial de la pretemporada en Ezeiza.







El grupo estuvo al mando de Claudio Úbeda, confirmado como DT del club.

El año 2026 será bisagra para Boca y tanto sus dirigentes como el cuerpo técnico, con el único y ansiado objetivo de conseguir la séptima Copa Libertadores en la historia del club. Por eso, el arranque de la pretemporada comenzó bien temprano, en el primer día hábil de enero con renovaciones, caras nuevas y varias sorpresas.

Con una nómina de 31 jugadores, al mando del entrenador Claudio Úbeda, el plantel se presentó en Boca Predio, ubicado en Ezeiza, con el volante campeón del mundo Leandro Paredes a la cabeza y Edinson Cavani, que llegó en helicoptero desde Uruguay. Una de las novedades fue la presencia del español Ander Herrera, quien extendió su vínculo por un año más y cumplirá el sueño de jugar la Libertadores con el Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2007237218474373310&partner=&hide_thread=false De vuelta en casa pic.twitter.com/p4Ijj9PjfA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 2, 2026 Otra noticia que sorprendió al Mundo Boca fue la renovación del tercer arquero Javier García. El experimentado jugador de 38 años firmó hasta el 31 de diciembre del 2026 y seguirá ocupando un lugar en el plantel del club de la Ribera (su último partido fue el 10/4/2024 en el 4-2 ante Racing en La Bombonera). Mientras que ya se notaron las bajas de Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema.

En tanto, en un grupo apartado se entrenaron los jugadores que pertenecen al club, con contrato vigente, y vuelven de sus préstamos a diferentes clubes. Tales son los casos de Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Renzo Giampaoli, Jabes Saralegui, Juan Ramirez, Gonzalo Maroni, Gonzalo Morales, Norberto Briasco, entre otros, quienes trabajaron con Mirco Salsa, preparador físico del club.

La lista de los 31 jugadores que se presentaron en la pretemporada de Boca Arqueros