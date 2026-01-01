Boca pasa la escoba: tienen contrato, pero se tendrán que buscar club para 2026 La dirigencia definió un recorte profundo del plantel profesional tras evaluar rendimientos y proyecciones a futuro. Por + Seguir en







Boca acelera la limpieza del plantel para 2026.

Boca profundiza la depuración del plantel y comunica salidas a jugadores con contrato vigente hasta 2027 y 2028.

Agustín Martegani y Lucas Janson tuvieron participación mínima durante 2025 y quedaron fuera del proyecto deportivo.

Norberto Briasco y Nicolás Orsini regresan de préstamos sin lugar en la planificación y deberán volver a salir.

La dirigencia prioriza ventas en el mercado de pases, aunque evalúa nuevas cesiones según las ofertas que lleguen. El cierre de 2025 marcó un punto de inflexión en Boca, que profundizó un proceso de depuración del plantel profesional de cara a la temporada 2026. Tras las salidas de Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón, cuyos contratos llegaron a su fin, la dirigencia dio un paso más y avanzó con nuevas decisiones que impactan de lleno en la futura conformación del equipo.

En vísperas de Año Nuevo, Boca comunicó de manera directa a varios futbolistas que, pese a tener vínculo vigente, no formarán parte del proyecto deportivo. La determinación surgió de un análisis interno que contempló rendimiento futbolístico, continuidad real dentro del equipo y proyección a mediano plazo, variables que no lograron consolidarse durante el último ciclo.

La postura fue tajante y sin margen para interpretaciones: no habrá nuevas oportunidades. Aunque cuentan con contratos extensos, la salida aparece como inevitable. En ese contexto, Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini deberán buscar una alternativa en el mercado de pases, mientras el club apunta a descomprimir el plantel, liberar cupos y reordenar recursos de cara a 2026.

Lucas Janson en Boca Jugadores con contratos largos quedaron fuera de la planificación tras un año con poca participación. Redes Quiénes son los futbolistas de Boca que deberán buscar club en 2026 Los nombres apuntados son Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini. Los dos primeros formaron parte del plantel durante toda la última temporada, aunque su presencia en cancha fue mínima. Martegani apenas sumó dos partidos oficiales, mientras que Janson alcanzó seis apariciones, mayormente como alternativa desde el banco y, en el tramo final del año bajo la conducción de Claudio Úbeda, incluso sin integrar las convocatorias.

Con contratos vigentes hasta 2028 y 2027, respectivamente, ambos recibieron la indicación de acercar propuestas para salir en el actual mercado. La evaluación interna concluyó que el rendimiento ofrecido desde su llegada no abrió expectativas de continuidad.

Las situaciones de Briasco y Orsini transitaron un camino distinto, pero con idéntico desenlace. Durante la última temporada actuaron a préstamo, en Gimnasia y Platense, y desde hace tiempo quedaron al margen de los planes deportivos. Al regresar de sus cesiones, deberán volver a gestionar una salida. Jugadores se van de Boca El mercado de pases se convierte en la única vía para resolver las salidas pendientes. Redes La prioridad está puesta en concretar ventas, aunque no se descarta negociar nuevas cesiones si las condiciones del mercado así lo requieren. Además, la lista podría ampliarse en las próximas semanas ante eventuales ofertas por jugadores con escasa consideración reciente. En ese escenario aparece el caso de Lucas Blondel, cuya salida hacia Argentinos Juniors se encuentra encaminada, lo que refuerza la idea de un proceso que todavía no está cerrado.