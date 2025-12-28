Edinson Cavani desmintió su retiro y recordó el gol que erró para Boca contra Alianza Lima: "Lo analicé mil veces"

El delantero uruguayo se refirió a la situación que desperdició contra el equipo peruano en el último minuto por la Fase 2 de la Copa Libertadores. "Tiré la patada pero fue tarde", reconoció.

El futbolista Edinson Cavani recordó el gol que erró para Boca contra Alianza Lima en la Bombonera por la Fase 2 de la Copa Libertadores , en el marco del partido en el que luego el Xeneize quedó eliminado sorpresivamente del torneo. Además, marcó su compromiso con el club de cara a 2026.

En diálogo con DSports, Cavani se refirió a la jugada en la que desperdició una chance clara para Boca contra Alianza Lima, sobre el final del partido: "La analicé mil veces. Fue una situación donde primero piqué al primer palo, me la jugué con el defensor, me choqué, caí, giré y me levanté rápido. Eso muchas veces, cansado y con poco oxígeno, te mareás. Tiré la patada pero fue tarde y por instinto e inercia de que estaba al lado del arco".

En tanto, el delantero uruguayo reflexionó sobre su bajo nivel en 2025. "Pasás momentos cuando no te salen las cosas, tenés una recaída , pero lo profesional es mi esencia, mi forma de ser, de vivir el fútbol y mi vida. Uno vive todo el tiempo conectado a su profesión y al club. Todo cuesta, levantarse temprano, entrenarse y hacer trabajos diferenciados o extras", expresó.

"Uno empieza a darse cuenta y saber lo que realmente es el mundo del fútbol. Hoy en día, las redes sociales están actualizando, poniendo noticias y novedades. Uno sabe las cosas cuando van saliendo bien o mal. No soy de mirar las redes sociales para avalar mi trabajo. Soy consciente porque vivo para el fútbol. Soy muy observador y estoy analizándome todo el tiempo" , agregó en esta línea.

Por otro lado, el jugador de 38 años expuso su expectativa en Boca de cara a 2026, por lo que negó que se retire pese a una noticia falsa difundida en las redes sociales: "Nos deseo lo mejor de lo mejor, va a ser un gran año si Dios quiere, le vamos a meter con todo".

El delantero uruguayo se encuentra en la mira de los hinchas de Boca, ya que convirtió apenas cinco goles en esta temporada en 24 partidos, mientras que luego de su presentación en el club en julio de 2023 acumula 28 tantos y 79 encuentros.

Boca: Valentín Barco cargó contra Juan Román Riquelme y reveló si volvería al club

El exfutbolista de Boca Valentín Barco, quien ahora se desempeña en el Racing de Estraburgo de Francia, recordó su salida del Xeneize ocurrida en enero de 2024 y volvió a cuestionar a la dirigencia del club, encabezada por Juan Román Riquelme.

En diálogo con el youtuber Ezzequiel, Barco le restó importancia a los dichos de Riquelme luego de su ida de Boca y expuso su gratitud hacia los simpatizantes del Xeneize: "No me generó nada lo que dijo Román después de mi salida, no me esperaba nada ni me sorprendió. En ese momento el hincha se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron".

En tal sentido, cruzó a la dirigencia del club. "Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. Como dije antes, creo que ya se dieron cuenta de cómo fueron las cosas. A Riquelme no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí. Yo llamaba porque la idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca, pero ya pasó; estoy feliz por mi presente", aseveró.