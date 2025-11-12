12 de noviembre de 2025 Inicio
Apareció la camiseta que Boca lanzó al cielo por la muerte de Miguel Ángel Russo: dónde está

El hallazgo se produjo a más de 100 kilómetros de La Bombonera, luego de que un productor rural la encontrara en su campo. El homenaje se había realizado el 18 de octubre, en el partido frente a Belgrano.

Por
Tras viajar más de 100 kilómetros desde La Bombonera, apareció la camiseta que Boca lanzó al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo tras su muerte. Fue en Cañada Nieto, en Soriano, un pueblo de apenas 430 personas en Uruguay.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Lo más curioso es que el homenaje fue l sábado 18 de octubre, cuando Boca Juniors recibió a Belgrano de Córdoba en La Bombonera en un partido cargado de emoción ya que era el primer encuentro tras la muerte del entrenador.

Entre las distintas muestras de cariño, el club preparó un gesto que conmovió a los hinchas: una camiseta con el nombre de Russo fue soltada al cielo atada a varios globos, en una simbólica despedida que se perdió de vista entre los aplausos y la emoción de las tribunas.

Según relató el periodista uruguayo Pepe Temperan en su cuenta de X, “un joven productor rural de Soriano, trabajando en el campo, se encontró con algo que brillaba: era la camiseta homenaje a Russo que Boca Juniors mandó al cielo en memoria del exentrenador fallecido recientemente”.

El hallazgo, tan inesperado como simbólico, cerró el homenaje con una imagen poética: la camiseta de Russo, llevada por el viento, cruzando el río y encontrando su lugar en tierras uruguayas.

El mismo periodista, tras la repercusión que tomó el tema, contó que el productor rural que encontró la camiseta "sabe del valor sentimental que tiene" y que planea devolvérsela a Boca, precisamente dársela en persona a Edinson Cavani.

