El técnico de España quiere jugar la Finalíssima con la Selección argentina: "Una ilusión especial"

" Con Argentina tenemos pendiente disputar la llamada Finalissima , que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, pero aún no hay fecha. Disputar ese partido también nos hace una ilusión especial" , indicó el técnico español en una entrevista con el Diario AS.

Luis de la Fuente y España De la Fuente levantó el trofeo europeo en Alemania.

Las declaraciones del DT de la Roja generan expectativas para incluir el encuentro en el calendario 2025 y cambia la postura, ya que Scaloni había puesto en duda la realización del duelo porque España tiene compromisos por la UEFA Nations League y además afrontará el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

“En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene”, había explicado el Gringo.

La Finalíssima 2022: Argentina goleó a Italia

La Finalissima revivió la histórica Copa Artemio Franchi, que se convirtió en un símbolo de la colaboración entre el fútbol sudamericano y europeo, enfrentando los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

En 2022, la Selección argentina levantó este título tras vencer 3-0 a Italia, en el mítico estadio Wembley de Londres, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Fue el paso previa a la consagración en la Copa del Mundo de Qatar 2022.