IR A
IR A

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

La actriz rubricó el acta y se subió al avión para realizar nuevas funciones de su obra de teatro En otras palabras. El fin de semana se presentarán en la ciudad bonaerense, luego de la polémica ruptura.

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

La polémica por la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez continúa porque firmaron el divorcio luego de 18 años de relación y nueve de matrimonio, pero a las pocas horas de concretarlo, la actriz viajó con Andrés Gil a Bahía Blanca para brindar nuevas funciones de su obra de teatro.

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.
Te puede interesar:

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

Estaba pactado para el viernes la reunión en donde firmaban la separación luego de haberse casado en diciembre de 2016 en una boda con todos sus seres queridos. Finalmente, en LAM, el protagonista contó que se concretó la firma y ya no están casados de manera legal.

Todo se aceleró en las últimas horas, pero fue porque se confirmó la infidelidad de Accardi, si bien no contó con quien, tomó relevancia el caso aún más de lo que era desde un principio. Los medios la vinculan a ella con Andrés Gil, su compañero de obra teatral.

Producto de En otras palabras, los actores tuvieron que hacer un viaje para continuar la gira que tenían prevista desde antes que suceda todo esto. El notero de América TV contó: "No tienen vuelo privado, pero están en el VIP. Están viajando con alguien más que los está acompañando, seguramente un productor".

El fin de semana brindarán sus primeras funciones luego del escándalo generado porque, si bien ya habían actuado luego de la separación, tras la confirmación de infidelidad será la primera. Por su parte, Cande Vetrano, la pareja de Andrés Gil, no emitió opinión y quedó en Ciudad de Buenos Aires.

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

La actriz Emilia Attías habló sobre su relación con su colega Nico Vázquez, exmarido de la actriz Gimena Accardi, ante la reacción en redes sociales que insistían: "¡Están los dos solos!".

La expareja de el Turco Naím estuvo en el programa Otro día perdido, que conduce Mario Pergolini, en El Trece, y respondió a los comentarios de los seguidores del protagonista de Rocky: "Somos como hermanos".

“Hace un par de días, cuando dijimos que ibas a venir, en Twitter empezó a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Entonces están todos contentos como diciendo, ¡están los dos solos!”, le planteó el conductor.

Emilia Attías y Nico Vázquez
Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.

Entonces, ella aclaró: "Les voy a decir: yo no estoy sola. Sorry, chicos, estrólense. Estrolé el sueño. Somos muy amigos con Nico, chicos. No va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana”.

Planteado el tema de la infidelidad, aclaró que para ella no todo se reduce a lo físico y que la fidelidad es un concepto más amplio. Vázquez y Attías interpretaron los papeles de Nico Bauer y Cielo Mágico en Casi ángeles.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Tomá merca, fue el fuerte insulto de Griselda Sánchez a Daniel Casalnovo

Fuerte pelea de una ex-Gran Hermano en vivo por la infidelidad de Gimena Accardi: abandonó el estudio llorando

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

últimas noticias

Esto ocurre en paralelo al avance de Israel sobre el territorio de Gaza. 

El papa León XIV remarcó que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso"

Hace 19 minutos
Marlece Spesso, madre de Ian Moche. 

La mamá de Ian Moche, sobre Spagnuolo: "Cuando desmintió a Ian, empecé a dudar de su integridad"

Hace 23 minutos
¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

Frutas, hierbas y hasta flores comestibles: cómo podés endulzar el mate sin azúcar

Hace 31 minutos
Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.

Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

Hace 36 minutos
¡Con su combinación de paisajes serranos y alma europea, Villa General Belgrano es de esos destinos que dejan ganas de volver.

Viajar a Córdoba: el destino único que te impacta con sus paisajes europeos

Hace 42 minutos