Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

Terror y demonios: dirigida por Daniel Stamm (The Last Exorcism), la producción está protagonizada por Jacqueline Byers, acompañada por Virginia Madsen, Colin Salmon, Christian Navarro. ¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
Aunque fue lanzada en 2022, la cinta entra y sale del ranking de tendencias de la plataforma, especialmente por su temática clásica de terror: rituales de liberación, expulsiones espirituales y fuerzas malignas. En este sentido, su estilo cumple con los códigos del género, generando curiosidad entre quienes buscan miedo sobrenatural y tensión religiosa.
En Rotten Tomatoes, tiene apenas un 16 % de aprobación entre críticos y un 62 % de aprobación de la audiencia. Por otro lado, Common Sense Media destaca su mensaje sobre permitir que las mujeres estudien exorcismo, aunque lamenta que la historia sea lenta y poco impactante. Irónicamente, muchas audiencias la encuentran atractiva por simples motivos: tiene sobresaltos efectivos y cumple con las expectativas básicas del terror religioso.
Sinopsis de Prey for the Devil, la película terrorífica de Netflix
Prey for the Devil sigue la poderosa historia de Hermana Ann (Jacqueline Byers), una joven monja convencida de que su destino es convertirse en exorcista—pese a que la iglesia lo prohíbe para las mujeres. Con el apoyo de un mentor (Padre Quinn, interpretado por Colin Salmon), ingresa en una escuela de exorcismo antes reservada solo a sacerdotes. Su misión: salvar el alma de una niña poseída por un demonio vinculado al oscuro pasado de Ann.
Tráiler de Prey for the Devil
Reparto de Prey for the Devil
- Jacqueline Byers
- Colin Salmon
- Christian Navarro
- Lisa Palfrey
- Nicholas Ralph