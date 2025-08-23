IR A
Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

Si te atraen las propuestas de exorcismo con atmósfera tradicional, esta podría entretenerte. No reinventa el género, pero su propuesta directa, la convierte en una opción curiosa dentro del catálogo de terror.

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?

Terror y demonios: dirigida por Daniel Stamm (The Last Exorcism), la producción está protagonizada por Jacqueline Byers, acompañada por Virginia Madsen, Colin Salmon, Christian Navarro. ¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.
Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

Aunque fue lanzada en 2022, la cinta entra y sale del ranking de tendencias de la plataforma, especialmente por su temática clásica de terror: rituales de liberación, expulsiones espirituales y fuerzas malignas. En este sentido, su estilo cumple con los códigos del género, generando curiosidad entre quienes buscan miedo sobrenatural y tensión religiosa.

En Rotten Tomatoes, tiene apenas un 16 % de aprobación entre críticos y un 62 % de aprobación de la audiencia. Por otro lado, Common Sense Media destaca su mensaje sobre permitir que las mujeres estudien exorcismo, aunque lamenta que la historia sea lenta y poco impactante. Irónicamente, muchas audiencias la encuentran atractiva por simples motivos: tiene sobresaltos efectivos y cumple con las expectativas básicas del terror religioso.

Pray for the devil

Sinopsis de Prey for the Devil, la película terrorífica de Netflix

Prey for the Devil sigue la poderosa historia de Hermana Ann (Jacqueline Byers), una joven monja convencida de que su destino es convertirse en exorcista—pese a que la iglesia lo prohíbe para las mujeres. Con el apoyo de un mentor (Padre Quinn, interpretado por Colin Salmon), ingresa en una escuela de exorcismo antes reservada solo a sacerdotes. Su misión: salvar el alma de una niña poseída por un demonio vinculado al oscuro pasado de Ann.

Tráiler de Prey for the Devil

Embed - Prey for the Devil (2022 Movie) Official Trailer - Christian Navarro, Jacqueline Byers

Reparto de Prey for the Devil

  • Jacqueline Byers
  • Colin Salmon
  • Father Quinn
  • Colin Salmon
  • Christian Navarro
  • Father Dante
  • Christian Navarro
  • Lisa Palfrey
  • Sister Euphemia
  • Lisa Palfrey
  • Nicholas Ralph
