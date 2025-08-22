Cristina Kirchner, sobre el escándalo de las coimas en el Gobierno: "Más vergonzoso no se consigue"

La expresidenta apuntó contra el mandatario Javier Milei, en el marco de los audios que revelan un presunto entramado de corrupción que involucran al extitular del ANDIS, Diego Spagnuolo, y funcionarios del Gobierno.

La expresidenta Cristina Kirchner se pronunció este viernes sobre el escándalo de los audios que revelan un presunto entramado de corrupción y coimas en el Gobierno que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , y funcionarios nacionales. "Más vergonzoso no se consigue", señaló en su cuenta de X.

Según los audios revelados, Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados en la compra de medicamentos, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios de un presunto esquema corrupto y la droguería Suizo Argentina como el canal para cobrar y distribuir el dinero.

La denuncia marca que la droguería articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos. El porcentaje de los retornos ascendería al 3% y representaría alrededor de u$s800.000 por mes .

"Che Milei. ¿Te acordás de la doctrina Vialidad? Esa que inventaron para meterme presa y proscribirme, con el argumento de que: 'Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional'. Bueno, dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal" , expuso en un primer momento la exmandataria.

Luego de cuestionar que "debía saber" y estar al tanto sobre los hechos ocurridos, sentenció y se preguntó en relación a la salida del funcionario: "Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?".

"¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que “quién es ese Spagnuolo”? ¿Que no la conocés a tu hermana? Dale", sumó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1958861778130964540&partner=&hide_thread=false Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.



Bueno… dejame… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2025

En uno de los mensajes de posdata, Cristina se hizo referencia también a la figura de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería La Suizo Argentino S.A que aparece señalado en los audios de Spagnuolo como la persona por la cual se cobraban las presuntas coimas: "Es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron".

"En dichos audios Spagnuolo también menciona que 'le pusieron' como director a Daniel Garbellini 'Un delincuente que estaba en la gestión de Macri', según expresiones textuales. Como siempre digo. Todo tiene que ver con todo", agregó en X.

Sobre el final la expresidenta fue determinante al señalar: "Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina".