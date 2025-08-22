22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cristina Kirchner, sobre el escándalo de las coimas en el Gobierno: "Más vergonzoso no se consigue"

La expresidenta apuntó contra el mandatario Javier Milei, en el marco de los audios que revelan un presunto entramado de corrupción que involucran al extitular del ANDIS, Diego Spagnuolo, y funcionarios del Gobierno.

Por

Cristina Kirchner publicó un duro mensaje en su cuenta de X. 

La expresidenta Cristina Kirchner se pronunció este viernes sobre el escándalo de los audios que revelan un presunto entramado de corrupción y coimas en el Gobierno que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y funcionarios nacionales. "Más vergonzoso no se consigue", señaló en su cuenta de X.

Sabag Montiel y Uliarte, señalados por la querella como coautores del atentado.
Te puede interesar:

Atentado a Cristina: la querella pidió 15 años de cárcel para Brenda Uliarte y Sabag Montiel

Según los audios revelados, Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados en la compra de medicamentos, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios de un presunto esquema corrupto y la droguería Suizo Argentina como el canal para cobrar y distribuir el dinero.

La denuncia marca que la droguería articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos. El porcentaje de los retornos ascendería al 3% y representaría alrededor de u$s800.000 por mes.

"Che Milei. ¿Te acordás de la doctrina Vialidad? Esa que inventaron para meterme presa y proscribirme, con el argumento de que: 'Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional'. Bueno, dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal", expuso en un primer momento la exmandataria.

Luego de cuestionar que "debía saber" y estar al tanto sobre los hechos ocurridos, sentenció y se preguntó en relación a la salida del funcionario: "Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?".

"¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que “quién es ese Spagnuolo”? ¿Que no la conocés a tu hermana? Dale", sumó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1958861778130964540&partner=&hide_thread=false

En uno de los mensajes de posdata, Cristina se hizo referencia también a la figura de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería La Suizo Argentino S.A que aparece señalado en los audios de Spagnuolo como la persona por la cual se cobraban las presuntas coimas: "Es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron".

"En dichos audios Spagnuolo también menciona que 'le pusieron' como director a Daniel Garbellini 'Un delincuente que estaba en la gestión de Macri', según expresiones textuales. Como siempre digo. Todo tiene que ver con todo", agregó en X.

Sobre el final la expresidenta fue determinante al señalar: "Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Escándalo de las coimas: allanaron ANDIS, una droguería y buscan el celular de Spagnuolo

El INTA, uno de los organismos afectados por la medida.

El Gobierno pasó a disponibilidad a más de 300 trabajadores del INTA, INASE y el INV

Gastón Morán. 

El Gobierno designó al bioquímico Gastón Morán frente al Instituto Nacional de Medicamentos de la ANMAT

Carmen Álvarez Rivero.
play

La senadora Álvarez Rivero pidió disculpas por sus dichos sobre el Garrahan: "Reconozco que la frase fue desafortunada"

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: Escupen en la cara de los argentinos.

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: "Escupen en la cara de los argentinos"

Rating Cero

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

últimas noticias

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

Hace 9 minutos
El dolar cotiza cercano a los $1.300. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.300

Hace 32 minutos
El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Escándalo de las coimas: allanaron ANDIS, una droguería y buscan el celular de Spagnuolo

Hace 40 minutos
Las APU de nacimiento, adopción y matrimonio tendrán un aumento del 1,9% desde septiembre 2025.

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Hace 48 minutos
La Asignación de Pago Único por Matrimonio llegará a $100.421,34 en septiembre 2025.

Atención, parejas: por qué ANSES puede pagarles $100.000 en septiembre 2025

Hace 50 minutos