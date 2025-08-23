23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fuerte repudio de la oposición y sectores dialoguistas por el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno

Referentes de diversos partidos y coaliciones, que habitualmente se encuentran en veredas opuestas, levantaron la voz para exigir transparencia y justicia.

Por
Ricardo López Murphy

Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña e Itai Hagman

Las recientes revelaciones del escándalo de corrupción que sacude al Gobierno por el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) provocaron un repudio generalizado en el arco político. Desde los sectores más dialoguistas hasta la oposición más combativa, referentes de diversos partidos y coaliciones, que habitualmente se encuentran en veredas opuestas, levantaron la voz para exigir transparencia y justicia.

Te puede interesar:

Nancy Pazos, sobre los audios de las coimas: "Algo le están diciendo los factores de poder a Milei"

El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman advirtió que el gobierno de Javier Milei atraviesa "un nivel de corrupción e inmoralidad pocas veces visto en tan poco tiempo", en relación al escándalo que involucra a Diego Spagnuolo, funcionario cercano a Karina Milei y al propio Presidente, al que calificó como "la gota que rebasó el vaso".

"En un año y medio, la cantidad de escándalos de corrupción de este gobierno supera todos los récords. No es solo el caso de esta semana, también están las maniobras con el Banco Nación y el escándalo $LIBRA. Es una renovación de la lógica de saqueo del Estado que ya vimos en los 90, pero ahora con un nivel de perversión mayor", sostuvo.

El legislador denunció la doble moral del oficialismo, al señalar que "mientras ajustan brutalmente a jubilados, personas con discapacidad y hospitales como el Garrahan, sus funcionarios cercanos hacen negocios millonarios a espaldas de todos".

itai hagman

Por su parte, el diputado liberal Ricardo López Murphy escribió en sus redes sociales: "Los que venían a terminar con la casta política, los que decían ir en contra de los privilegios de los funcionarios, los que se plantaban en el altar de la moralidad. Qué triste confirmar lo que ya sabíamos: son iguales a los kirchneristas, corruptos".

Luego, en una entrevista al canal TN, advirtió que el presunto esquema de coimas representa "una prueba de fuego" para el Gobierno y sostuvo que, frente a las denuncias, no hay lugar para dilaciones. "Si se quiere encarar un proceso de transformación en la Argentina, no puede haber zonas grises en materia de corrupción. Esta es una oportunidad crucial para demostrar que el cambio va en serio", sostuvo.

Ricardo López Murphy

También cuestionó la falta de explicaciones públicas: “A mí lo que más me asombra es que gente que respondía tan rápido ha estado callada. El silencio, el silencio es la peor respuesta", lanzó.

El diputado Esteban Paulón destacó que la reacción oficial fue prácticamente nula: "Nadie del Gobierno salió a decir que los audios eran falsos ni a desmentir los hechos. Creo que hay una incomodidad muy grande porque esto implica a la propia hermana del presidente. Nadie puede pensar en una disociación entre Javier y Karina Milei".

Para el legislador de Encuentro Federal, el episodio guarda similitudes con el caso $LIBRA. "La respuesta oficial es la misma: primero un comunicado ambiguo y luego silencio absoluto. El problema es que acá hablamos de un área sensible como discapacidad, que el propio Gobierno había estigmatizado diciendo que era un ‘curro’. Ahora queda claro que lo que faltaba no iba a las familias con personas con discapacidad, sino a los retornos que se distribuían dentro del Gobierno".

Esteban Paulón diputado Encuentro Federal bandera trans travesti LGBT

Paulón subrayó el efecto que puede tener este escándalo en la credibilidad del oficialismo: "Muchas personas que tenían paciencia con el Gobierno ya no encuentran motivos para sostenerla. Se planteaban como lo nuevo, la anticasta, y terminan reproduciendo lo peor de la vieja política. Esto le puede traer un costo político serio en medio de una crisis económica y social muy grave".

Por último, la legisladora porteña Graciela Ocaña advirtió que el presunto esquema de compras irregulares de medicamentos en el programa Incluir Salud constituye "una estafa a la confianza de los argentinos y al esfuerzo que la gente está haciendo para salir adelante".

En diálogo con radio Rivadavia, la exdirectora del PAMI (2004-2007) y exministra de Salud (2007-2009) durante los gobiernos kirchneristas consideró que el silencio oficial es alarmante: "No lo desmienten, no dicen que sea mentira. Simplemente no dicen nada. Y eso es muy grave porque se menciona a Lule Menem y a Karina Milei, que es el sostén político del presidente".

"Si el propio Presidente sabía y no hizo nada, estamos hablando de un hecho que podría ser causal de juicio político. Por eso espero que reaccione antes y separe a quienes tenga que separar", concluyó.

ocaña diputada

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Spagnulo junto al presidente Javier Milei.

La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

play

Escándalo de las coimas: se revelaron audios inéditos de Diego Spagnuolo contra Karina Milei

play

Reuniones reservadas y hermetismo en Casa Rosada en medio del escándalo de las coimas

play

Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

play

Paulón, contra Javier Milei y Karina: "La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos"

play

Los audios del escándalo por coimas que involucra a Javier Milei y su hermana Karina

Rating Cero

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser, un reality show de TV que ya se encuentra en Netflix y muestra que lo que más impactó fue escuchar a exconcursantes hablar con tanta franqueza sobre los efectos físicos y psicológicos que vivieron. 
play

Cuerpos de TV, la realidad de The Biggest Loser es el documental de Netflix que causa todo tipo de reacciones: de qué se trata

Conocé la historia detrás de esta pareja que se separó y está en boca de todos

Quienes son los dos famosos cantantes que se separaron después de 4 años y sorprendieron al mundo del espectáculo

La producción se posicionó rápidamente entre las películas más vistas de Netflix, cautivando a la audiencia con una trama cargada de suspenso y emociones intensas.
play

Está en Netflix, es una joyita de años y no pasa de moda: todos la deben ver

Conocé las historias de ellos en el nuevo documental de Netflix
play

Este documental de Netflix muestra la realidad de bajar de peso en un famoso reality y deja a todos sin palabras: cuál es

últimas noticias

Guillermo Francos junto al presidente Javier Milei.

Francos intentó desligar a Milei del escándalo de las coimas: "Al Presidente no se lo puede frenar con estas cosas"

Hace 11 minutos
Los registros de Olivos exponen al círculo íntimo del Presidente.

Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos

Hace 45 minutos
La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

Hace 48 minutos
play
El juvenil Salinardi grita con alma y vida el gol de San Lorenzo.

En un clima político caliente, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto y trepó a la cima de la Zona B

Hace 52 minutos
Efectivos de la subcomisaría 65 acudieron al lugar alertados por los vecinos.

Un hombre murió electrocutado mientras intentaba robar cables

Hace 1 hora