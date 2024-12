La mala noticia que recibió Lionel Messi antes de terminar el 2024

Al equipo estadounidense llegó en 2023 y jugó 39 partidos oficiales, metió 34 goles y dio 18 asistencias. Su contrato finaliza en diciembre de 2025, pero tiene planes de estirarlo un tiempo. En esta temporada también se consagró campeón con la Selección argentina de la Copa América 2024.

Messi The Best ganadora

El jugador de fútbol que tiene mayor valor actualmente en el mercado de Erling Haaland con €200 millones, también Vinicius Junior y le sigue Jude Bellingham con €180 millones.

Erling Haaland (Manchester City): 200 millones de euros

Vinícius Junior (Real Madrid): 200 millones de euros

Jude Bellingham (Real Madrid): 180 millones de euros

Kylian Mbappé (Real Madrid): 180 millones de euros

Lamina Yamal (Barcelona): 150 millones de euros

Bukayo Saka (Arsenal): 150 millones de euros

Florian Wirtz (Bayern Leverkusen): 140 millones de euros

Jamal Musiala (Bayern Munich): 140 millones de euros

Phil Foden (Manchester City): 140 millones de euros

Cole Palmer (Chelsea): 130 millones de euros

Lionel Messi realizó un sorpresivo anuncio en sus redes sociales: "Espero que les guste"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, realizó este sábado un sorpresivo anuncio en sus redes sociales al revelar el lanzamiento de su línea de perfumes oficiales. "Espero que les guste", afirmó el jugador que se encuentra en su Rosario natal por motivo de las Fiestas 2024 y aprovechó para dar a conocer la noticia.

"¡La fragancia Messi Fragance ya está disponible en más de 50 países de todo el mundo y llegará a más en 2025! ¡Espero que les guste!", publicó Leo en su perfil de Instagram.

El posteo está acompañado por dos fotografías donde en una puede verse a Messi junto a su nuevo perfume y en otra un árbol con el producto. La colonia del Leo lleva de slogan More than we see (Más de lo que vemos).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

La información brindada por diversos sitios de venta de perfumería, la "Messi Fragrances" tiene un valor de $121.600, que equivale a 116 dólares, consigna NA.