Jugó en la Selección argentina y estuvo preso más de un día por racismo

Un rival lo acusó de insultarlo durante un partido de Copa Libertadores y la Policía lo llevó directamente del estadio a la comisaría. El caso generó polémica a nivel internacional.

Los partidos de Copa Libertadores suelen ser intensos y peleados, más aún cuando un equipo argentino visita a otro brasileño. Sin embargo, pocos se comparan al encuentro entre Quilmes y San Pablo que se jugó el 13 de abril de 2005 en el Morumbí y terminó con Leandro "Chavo" Desábato preso por racismo.

Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino

El primer choque entre los dos clubes, que integraban el Grupo 3 junto a Universidad de Chile y The Strongest, había sido un empate 2 a 2 que dejó los ánimos caldeados. El segundo cruce terminó 3 a 1 a favor de los brasileños, pero el resultado quedó opacado por los incidentes que rodearon el partido.

Sobre el final del primer tiempo, el brasileño Grafite se fue expulsado después de discutir con Desábato y reaccionar con un golpe. Apenas terminó el encuentro, la Policía de San Pablo detuvo al Chavo antes de que abandonara el estadio, acusado de "injuria calificada" por haberle propinado insultos racistas al delantero.

El defensor argentino estuvo detenido casi 40 horas. Admitió que había insultado a Grafite, pero negó que hubiera sido con connotaciones racistas, sino ofensas "normales en cada partido". "Lloré mucho pensando en mi familia. Yo estaba siendo tratado como delincuente, esposado, cuando nunca le robé a nadie", contó.

Finalmente, Desábato fue liberado tras pagar una fianza de 10.000 reales. La causa no progresó ya que Grafite decidió no confirmar la querella. "Ya pasé esa página en mi vida y él ya pagó bastante por lo que hizo", explicó.

El paso de Leandro Desábato por el fútbol

Leandro Desábato empezó a jugar al fútbol en las divisiones infantiles de Deportivo Cafferatense, el club de su ciudad natal en Santa Fe. A los 17 años se sumó a las inferiores de Estudiantes de La Plata y debutó en Primera en el Clausura 1997, pero no pudo asentarse y lo cedieron a préstamo a Olimpo de Bahía Blanca.

Luego pasó a Quilmes, donde consiguió el ascenso a Primera e incluso jugó la Copa Libertadores 2005, y a Argentinos Juniors, para finalmente volver al Pincha en 2007. En esta segunda etapa pudo afianzarse como titular y fue un jugador clave para obtener tanto la Copa Libertadores 2009 como el Apertura 2010.

Al año siguiente hizo su debut en la Selección argentina durante un amistoso contra Brasil. Anunció su retiro a mediados de junio de 2018, después de jugar 422 partidos con la camiseta de Estudiantes y convertirse en el cuarto futbolista con más presencias oficiales en la historia del club.