21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Jugó en la Selección argentina y estuvo preso más de un día por racismo

Un rival lo acusó de insultarlo durante un partido de Copa Libertadores y la Policía lo llevó directamente del estadio a la comisaría. El caso generó polémica a nivel internacional.

Por
Este jugador tuvo un breve paso por la Selección argentina.

Este jugador tuvo un breve paso por la Selección argentina.

GOOGLE

Los partidos de Copa Libertadores suelen ser intensos y peleados, más aún cuando un equipo argentino visita a otro brasileño. Sin embargo, pocos se comparan al encuentro entre Quilmes y San Pablo que se jugó el 13 de abril de 2005 en el Morumbí y terminó con Leandro "Chavo" Desábato preso por racismo.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Te puede interesar:

Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino

El primer choque entre los dos clubes, que integraban el Grupo 3 junto a Universidad de Chile y The Strongest, había sido un empate 2 a 2 que dejó los ánimos caldeados. El segundo cruce terminó 3 a 1 a favor de los brasileños, pero el resultado quedó opacado por los incidentes que rodearon el partido.

Sobre el final del primer tiempo, el brasileño Grafite se fue expulsado después de discutir con Desábato y reaccionar con un golpe. Apenas terminó el encuentro, la Policía de San Pablo detuvo al Chavo antes de que abandonara el estadio, acusado de "injuria calificada" por haberle propinado insultos racistas al delantero.

El defensor argentino estuvo detenido casi 40 horas. Admitió que había insultado a Grafite, pero negó que hubiera sido con connotaciones racistas, sino ofensas "normales en cada partido". "Lloré mucho pensando en mi familia. Yo estaba siendo tratado como delincuente, esposado, cuando nunca le robé a nadie", contó.

Leandro Desábato preso en Brasil, 2005

Finalmente, Desábato fue liberado tras pagar una fianza de 10.000 reales. La causa no progresó ya que Grafite decidió no confirmar la querella. "Ya pasé esa página en mi vida y él ya pagó bastante por lo que hizo", explicó.

El paso de Leandro Desábato por el fútbol

Leandro Desábato empezó a jugar al fútbol en las divisiones infantiles de Deportivo Cafferatense, el club de su ciudad natal en Santa Fe. A los 17 años se sumó a las inferiores de Estudiantes de La Plata y debutó en Primera en el Clausura 1997, pero no pudo asentarse y lo cedieron a préstamo a Olimpo de Bahía Blanca.

Luego pasó a Quilmes, donde consiguió el ascenso a Primera e incluso jugó la Copa Libertadores 2005, y a Argentinos Juniors, para finalmente volver al Pincha en 2007. En esta segunda etapa pudo afianzarse como titular y fue un jugador clave para obtener tanto la Copa Libertadores 2009 como el Apertura 2010.

Al año siguiente hizo su debut en la Selección argentina durante un amistoso contra Brasil. Anunció su retiro a mediados de junio de 2018, después de jugar 422 partidos con la camiseta de Estudiantes y convertirse en el cuarto futbolista con más presencias oficiales en la historia del club.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los hinchas de la U de Chile antes del escándalo.

La barra de U de Chile convoca a una protesta en la embajada de Argentina en Chile: "Repudio a la pésima organización"

Grindetti, máxima autoridad del club de Avellaneda.
play

Grindetti: "Tenemos derecho a los puntos"

Se registraron graves incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile.

Barbarie en Independiente-U de Chile: la Fiscalía ordenó la clausura de las dos tribunas del escándalo

play

Video: así quedó el estadio de Independiente tras el caos con los hinchas de U de Chile

“Rechazamostoda forma de violencia, provenga quien provenga”, indicó Independiente

La dirigencia de Independiente, sobre los graves incidentes en Avellaneda: "La violencia no nos representa"

El mediocampista jugó en San Lorenzo entre 1998 y 1999.

Jugó en San Lorenzo y estuvo preso en Estados Unidos por consumir yerba

Rating Cero

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix.
play

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix: qué película sigue escalando en las tendencias

Llegó a Netflix ¿Qué pasó ayer? Parte II y está siendo todo un éxito en la popular plataforma de streaming.
play

La Parte II de Qué pasó ayer es furor en Netflix: cómo sigue la historia del grupo de amigos

Moda: en Netflix: ¿Cuál es la película del momento?.
play

El nuevo romance de Netflix vuelve a poner en escena los estereotipos sobre la moda y los cuerpos: cuál es la película del momento

Tras un historial de idas y vueltas, todo indica que Rafaella Santos, hermana de Neymar, y el futbolista Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, se encuentran listos para dar un paso decisivo en su relación

¿Se casan? La hermana de Neymar tendría planes de boda con un famoso jugador de Brasil

La China Suárez compartió una foto íntima de Mauro Icardi.

En medio de los rumores de embarazo, la China Suárez subió una sugestiva foto de Mauro Icardi para desmentir los rumores

últimas noticias

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

Hace 10 minutos
Laura Lavega.

Lavega: "No se puede retroceder en lo que costó tantos años de lucha"

Hace 11 minutos
En junio, las ventas en supermercados crecieron sólo un 0,8% interanual.

En junio, las ventas en supermercados crecieron apenas un 0,8% interanual

Hace 21 minutos
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino

Hace 28 minutos
play

Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Hace 52 minutos