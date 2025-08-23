23 de agosto de 2025 Inicio
Vuelve el frío y rigen alertas por tormentas para varias localidades de Argentina: cómo estará el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes precipitaciones, actividad eléctrica y granizo. Mientras que el ingreso de un nuevo frente frío generará el descenso de las temperaturas para el centro y sur del país.

El pasaje de un frente frío provocará un brusco descenso de temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas amarillas por tormentas y viento para seis provincias de Argentina. Para la jornada del sábado 23 de agosto se esperan una serie de fenómenos acompañados por fuertes precipitaciones, actividad eléctrica y granizo.

Después de la ciclogénesis vuelven el mal tiempo y las lluvias. 
Cambió el pronóstico y vuelve el mal tiempo: a qué hora empieza la lluvia en el AMBA

Las provincias de Corrientes y Misiones se encuentran bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Mientras que para la zona cordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, se encuentra bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Además, desde Meteored adelantaron que para el sábado y domingo se espera vinto intenso "en respuesta a otro refuerzo de aire frío que llegará desde el Océano Pacífico y afectará luego el sur y centro de Argentina".

¿Vuelve el frío? Cómo estará el clima en el AMBA

El ingreso de un nuevo frente frío generará un descenso de temperaturas en ciertas zonas de la Argentina, para el sábado 23 se espera que la mínima sea de 8° y la máxima de 15°, con un cielo despejado. Para el domingo 24, la mínima descenderá a 5° y la máxima, en cambio, será de 18°.

Según el pronóstico extendido, el sol permanecerá durante el fin de semana y comienzo de la última semana de agosto, a partir del lunes 25 las máximas se mantendrán en los 20°.

caba pronóstico 23-8-25

