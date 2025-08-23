23 de agosto de 2025 Inicio
FIFA anunció la fecha y el horario del sorteo del Mundial 2026: cuándo y dónde será

Por primera vez en la historia serán 48 los equipos que participarán de la cita deportiva de Estados Unidos, Canadá y México. La Selección argentina, por ser el actual campeón, oficiará de cabeza de serie.

La FIFA dio a conocer fecha y hora del sorteo del Mundial 2026.

La FIFA dio a conocer fecha y hora del sorteo del Mundial 2026.

A menos de un año para que comience el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, el certamen sigue se conoció el día y el horario en el que se realizará el sorteo.

El sorteo, que contará con la participación de 48 selecciones, se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 13 en el Kennedy Center de Washington D.C., la capital estadounidense.

“Es un gran honor poder traer este evento mundial a nuestra nación y reunir aquí a este extraordinario grupo de personas y a los mejores atletas del planeta”, destacó Trump durante la presentación conjunta con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Trump - INFANTINO
Se presentó el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Se presentó el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Tras el éxito de Qatar 2022, la próxima Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de los tres países anfitriones.

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

El sorteo se realizará con 4 bolilleros de 12 países cada uno, cuyos participantes serán ordenados de acuerdo a la posición que ocupen en el último Ranking FIFA antes del 5 de diciembre, día del sorteo.

En tanto, la Selección Argentina será cabeza de serie y ocupará el bolillero 1, el cual compartirá con los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, a quienes no enfrentará en Fase de Grupos.

Se estima que España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completarán los cupos de cabeza de serie.

Como el sorteo se realizará con las Eliminatorias sin finalizar, se van a sortear seis bolillas "vacías", reservadas para los países que participarán del repechaje intercontinental.

Argentina equipo campeón Mundial Qatar 2022
Argentina será cabeza de serie por ser el actual campeón.

Argentina será cabeza de serie por ser el actual campeón.

Los clasificados para el Mundial 2026

Al momento son 13 los seleccionados clasificados para la Copa del Mundo 2026:

  • México (Anfitrión)
  • Estados Unidos (Anfitrión)
  • Canadá (Anfitrión)
  • Japón (AFC Asia)
  • Nueva Zelanda (OF) Oceanía
  • Irán (AFC Asia)
  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Uzbekistán (AFC Asía)
  • Corea del Sur (AFC Asia)
  • Jordania (AFC Asia)
  • Australia (AFC Asia)
