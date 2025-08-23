FIFA anunció la fecha y el horario del sorteo del Mundial 2026: cuándo y dónde será

A menos de un año para que comience el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, el certamen sigue se conoció el día y el horario en el que se realizará el sorteo.
El sorteo, que contará con la participación de 48 selecciones, se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 13 en el Kennedy Center de Washington D.C., la capital estadounidense.
“Es un gran honor poder traer este evento mundial a nuestra nación y reunir aquí a este extraordinario grupo de personas y a los mejores atletas del planeta”, destacó Trump durante la presentación conjunta con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Trump - INFANTINO
Se presentó el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.
Tras el éxito de Qatar 2022, la próxima Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de los tres países anfitriones.
Cómo será el sorteo del Mundial 2026
El sorteo se realizará con 4 bolilleros de 12 países cada uno, cuyos participantes serán ordenados de acuerdo a la posición que ocupen en el último Ranking FIFA antes del 5 de diciembre, día del sorteo.
En tanto, la Selección Argentina será cabeza de serie y ocupará el bolillero 1, el cual compartirá con los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, a quienes no enfrentará en Fase de Grupos.
Se estima que España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completarán los cupos de cabeza de serie.
Como el sorteo se realizará con las Eliminatorias sin finalizar, se van a sortear seis bolillas "vacías", reservadas para los países que participarán del repechaje intercontinental.
Argentina equipo campeón Mundial Qatar 2022
Argentina será cabeza de serie por ser el actual campeón.
X: LigaAFA
Los clasificados para el Mundial 2026
Al momento son 13 los seleccionados clasificados para la Copa del Mundo 2026:
- México (Anfitrión)
- Estados Unidos (Anfitrión)
- Canadá (Anfitrión)
- Japón (AFC Asia)
- Nueva Zelanda (OF) Oceanía
- Irán (AFC Asia)
- Argentina (CONMEBOL)
- Brasil (CONMEBOL)
- Ecuador (CONMEBOL)
- Uzbekistán (AFC Asía)
- Corea del Sur (AFC Asia)
- Jordania (AFC Asia)
- Australia (AFC Asia)