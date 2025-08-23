FIFA anunció la fecha y el horario del sorteo del Mundial 2026: cuándo y dónde será

Por primera vez en la historia serán 48 los equipos que participarán de la cita deportiva de Estados Unidos, Canadá y México. La Selección argentina, por ser el actual campeón, oficiará de cabeza de serie.

La FIFA dio a conocer fecha y hora del sorteo del Mundial 2026.

A menos de un año para que comience el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México , el certamen sigue se conoció el día y el horario en el que se realizará el sorteo.

El sorteo, que contará con la participación de 48 selecciones , se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 13 en el Kennedy Center de Washington D.C., la capital estadounidense.

“Es un gran honor poder traer este evento mundial a nuestra nación y reunir aquí a este extraordinario grupo de personas y a los mejores atletas del planeta”, destacó Trump durante la presentación conjunta con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino .

Tras el éxito de Qatar 2022, la próxima Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de los tres países anfitriones.

Se presentó el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.

El sorteo se realizará con 4 bolilleros de 12 países cada uno , cuyos participantes serán ordenados de acuerdo a la posición que ocupen en el último Ranking FIFA antes del 5 de diciembre, día del sorteo.

En tanto, la Selección Argentina será cabeza de serie y ocupará el bolillero 1, el cual compartirá con los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, a quienes no enfrentará en Fase de Grupos.

Se estima que España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completarán los cupos de cabeza de serie.

Como el sorteo se realizará con las Eliminatorias sin finalizar, se van a sortear seis bolillas "vacías", reservadas para los países que participarán del repechaje intercontinental.

Argentina equipo campeón Mundial Qatar 2022 Argentina será cabeza de serie por ser el actual campeón. X: LigaAFA

Los clasificados para el Mundial 2026

Al momento son 13 los seleccionados clasificados para la Copa del Mundo 2026: