El presidente de Estados Unidos extendió el plazo para impulsar consecuencias contra Moscú. Mientras tanto, el magnate republicano espera volver a reunirse con su par ruso.

Silencio total por parte del lado de Vladimir Putin ante los dichos de su par.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le dará a su par ruso, Vladimir Putin, “un par de semanas” antes de definir posibles medidas contra Moscú. La advertencia llega tras instar al líder del Kremlin a mantener un encuentro con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski , con el objetivo de avanzar hacia el fin de la guerra.

Trump habló sobre una posible ausencia de Putin en futuros encuentros con Zelenski y reflexionó: “Si existen razones, las voy a comprender; sé exactamente lo que hago. Veremos si finalmente tienen esa reunión o no . Si no la tienen, sabré por qué, porque yo mismo les pedí que la llevaran adelante”.

Trump insistió en que en un plazo de dos semanas tomará una decisión: “Entonces sabré qué rumbo voy a tomar. Puede ser en una dirección o en otra, y ellos lo descubrirán”. El plazo de tiempo no es nada nuevo, dado que ya lo había mencionado en otras oportunidades para medir la disposición de Putin de negociar el fin del conflicto.

Sus frases a CNN llegan en un momento en que las negociaciones por alcanzar la paz parecen haberse estancado. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, descartó que exista algún plan concreto para una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania.

La semana pasada, Trump se había reunido con Putin en Alaska y, en los últimos días, recibió en la Casa Blanca tanto a Zelenski como a líderes europeos. En ese contexto, dejó entrever la posibilidad de organizar un encuentro bilateral —y eventualmente uno trilateral— en el que él mismo podría participar.

“Quedó claro que yo quería que se sentaran los dos. Podría estar presente, pero muchos creen que de esa reunión no saldría nada. ‘Tienes que estar allí’, me dicen. Tal vez sea cierto, tal vez no, pero mientras tanto la gente sigue perdiendo la vida”, afirmó el Presidente.

“Ha sido muy respetuoso conmigo y con nuestro país, aunque no tanto con otros”, añadió Trump sobre Putin, insinuando incluso la posibilidad de que el mandatario ruso viaje a Estados Unidos con motivo de la cita mundialista. “Puede que venga, puede que no, todo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas”, advirtió.

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su par chino, Xi Jinping, le garantizó que China no atacará Taiwán mientras él ocupe la Casa Blanca, según publicó este domingo la señal CNN.

“Él me dijo: ‘Nunca lo haré mientras tú seas presidente’. Le respondí: ‘Bueno, lo aprecio’. Pero también dijo: ‘Soy muy paciente, y China es muy paciente’”, relató Trump en una entrevista con Fox News.

El mandatario estadounidense agregó que la primera llamada confirmada entre ambos en su segundo mandato tuvo lugar en junio, aunque mencionó otra conversación en abril sin precisar la fecha.

Taiwán, una isla democrática y autónoma, rechaza las reclamaciones de soberanía de China, que considera al territorio parte de su jurisdicción y no descarta la reunificación por la fuerza. La embajada china en Washington calificó el tema como “el asunto más importante y sensible” en la relación bilateral y recordó que Estados Unidos debe manejarlo con prudencia, en línea con el principio de una sola China.

Donald Trump y Xi Jinping Reuters

Aunque Washington es el principal proveedor de armas y respaldo internacional de Taiwán, no mantiene lazos diplomáticos formales con la isla. Desde Taipéi, un legislador del gobernante Partido Progresista Democrático agradeció el apoyo de “nuestro principal aliado”, pero advirtió que “la seguridad no puede depender de la promesa del enemigo ni únicamente de la ayuda de los amigos. Fortalecer nuestra propia capacidad de defensa es fundamental”.

La tensión entre las dos potencias sigue siendo uno de los focos más delicados de la política internacional, con un escenario en el que cada declaración presidencial tiene repercusiones inmediatas sobre la estabilidad regional.