23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump le dio "un par de semanas" de tregua a Vladimir Putin en medio de la guerra con Ucrania

El presidente de Estados Unidos extendió el plazo para impulsar consecuencias contra Moscú. Mientras tanto, el magnate republicano espera volver a reunirse con su par ruso.

Por
Silencio total por parte del lado de Vladimir Putin ante los dichos de su par.

Silencio total por parte del lado de Vladimir Putin ante los dichos de su par.

El muro no es una estructura continua sino que tiene secciones de vallas, muros y barreras naturales. 
Te puede interesar:

Revelaron por qué Estados Unidos pinta de negro el muro fronterizo con México

Trump habló sobre una posible ausencia de Putin en futuros encuentros con Zelenski y reflexionó: “Si existen razones, las voy a comprender; sé exactamente lo que hago. Veremos si finalmente tienen esa reunión o no. Si no la tienen, sabré por qué, porque yo mismo les pedí que la llevaran adelante”.

Trump insistió en que en un plazo de dos semanas tomará una decisión: “Entonces sabré qué rumbo voy a tomar. Puede ser en una dirección o en otra, y ellos lo descubrirán”. El plazo de tiempo no es nada nuevo, dado que ya lo había mencionado en otras oportunidades para medir la disposición de Putin de negociar el fin del conflicto.

Sus frases a CNN llegan en un momento en que las negociaciones por alcanzar la paz parecen haberse estancado. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, descartó que exista algún plan concreto para una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania.

Vladimir Putin, Donald Trump y Volodimir Zelenski
Trump, como mediador entre Vladimir Putin y Volodomir Zelenski.

Trump, como mediador entre Vladimir Putin y Volodomir Zelenski.

La semana pasada, Trump se había reunido con Putin en Alaska y, en los últimos días, recibió en la Casa Blanca tanto a Zelenski como a líderes europeos. En ese contexto, dejó entrever la posibilidad de organizar un encuentro bilateral —y eventualmente uno trilateral— en el que él mismo podría participar.

“Quedó claro que yo quería que se sentaran los dos. Podría estar presente, pero muchos creen que de esa reunión no saldría nada. ‘Tienes que estar allí’, me dicen. Tal vez sea cierto, tal vez no, pero mientras tanto la gente sigue perdiendo la vida”, afirmó el Presidente.

“Ha sido muy respetuoso conmigo y con nuestro país, aunque no tanto con otros”, añadió Trump sobre Putin, insinuando incluso la posibilidad de que el mandatario ruso viaje a Estados Unidos con motivo de la cita mundialista. “Puede que venga, puede que no, todo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas”, advirtió.

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su par chino, Xi Jinping, le garantizó que China no atacará Taiwán mientras él ocupe la Casa Blanca, según publicó este domingo la señal CNN.

“Él me dijo: ‘Nunca lo haré mientras tú seas presidente’. Le respondí: ‘Bueno, lo aprecio’. Pero también dijo: ‘Soy muy paciente, y China es muy paciente’”, relató Trump en una entrevista con Fox News.

El mandatario estadounidense agregó que la primera llamada confirmada entre ambos en su segundo mandato tuvo lugar en junio, aunque mencionó otra conversación en abril sin precisar la fecha.

Taiwán, una isla democrática y autónoma, rechaza las reclamaciones de soberanía de China, que considera al territorio parte de su jurisdicción y no descarta la reunificación por la fuerza. La embajada china en Washington calificó el tema como “el asunto más importante y sensible” en la relación bilateral y recordó que Estados Unidos debe manejarlo con prudencia, en línea con el principio de una sola China.

Donald Trump y Xi Jinping

Aunque Washington es el principal proveedor de armas y respaldo internacional de Taiwán, no mantiene lazos diplomáticos formales con la isla. Desde Taipéi, un legislador del gobernante Partido Progresista Democrático agradeció el apoyo de “nuestro principal aliado”, pero advirtió que “la seguridad no puede depender de la promesa del enemigo ni únicamente de la ayuda de los amigos. Fortalecer nuestra propia capacidad de defensa es fundamental”.

La tensión entre las dos potencias sigue siendo uno de los focos más delicados de la política internacional, con un escenario en el que cada declaración presidencial tiene repercusiones inmediatas sobre la estabilidad regional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y Lisa Cook.

Estados Unidos: Donald Trump pidió la renuncia de Lisa Cook, gobernadora de la FED

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.

Estados Unidos, "dispuesto a usar todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Donald Trump junto a Volodimir Zelenski.

Donald Trump advirtió que Ucrania no podrá entrar a la OTAN ni recuperar Crimea

Donald Trump recibió a Volodimir Zelenski.

Trump afirmó que prepara una cumbre con Putin y Zelenski por la guerra entre Rusia y Ucrania

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Esta reunión se realizará después del encuentro entre Trump y Putin en Alaska. 

Zelenski viajará a Washington para reunirse con Donald Trump y "discutir" sobre el fin de la guerra con Rusia

Rating Cero

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

Durante su carrera, Shakira combinó disciplina física, evolución estilística y una destacada trayectoria musical, consolidándose como un ícono global.

La impresionante transformación de Shakira: pocos recuerdan que se veía así antes

play

Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron.
play

Tini Stoessel se sinceró y habló sobre los rumores que la hicieron sufrir

La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad.

Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.
play

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

últimas noticias

Esto ocurre en paralelo al avance de Israel sobre el territorio de Gaza. 

El papa León XIV remarcó que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso"

Hace 12 minutos
Marlece Spesso, madre de Ian Moche. 

La mamá de Ian Moche, sobre Spagnuolo: "Cuando desmintió a Ian, empecé a dudar de su integridad"

Hace 16 minutos
¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

Frutas, hierbas y hasta flores comestibles: cómo podés endulzar el mate sin azúcar

Hace 24 minutos
Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.

Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

Hace 29 minutos
¡Con su combinación de paisajes serranos y alma europea, Villa General Belgrano es de esos destinos que dejan ganas de volver.

Viajar a Córdoba: el destino único que te impacta con sus paisajes europeos

Hace 35 minutos