De la cancha a la rosca: tres ex Selección argentina que coquetearon con la política

Después de colgar los botines, decidieron acercarse a distintos partidos para aportar desde otro lugar. Uno ya ocupó cargos y los otros dos buscarán hacerlo en las elecciones 2025.

Después de colgar los botines, los futbolistas se encuentran con distintas posibilidades: seguir vinculados al deporte, ya sea como dirigentes o entrenadores; dedicarse a disfrutar y descansar, o buscar un trabajo que no tenga nada que ver con esa actividad. Más de uno tomó este camino y se animó a incursionar en la política.

En los últimos años, varios deportistas se postularon como candidatos e incluso algunos llegaron a ocupar cargos. Uno de los casos más conocidos es el de Carlos "Lole" Reutemann , ex piloto de Fórmula 1 que fue senador y gobernador de Santa Fe; en esa misma provincia, la ex boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras fue elegida como convencional constituyente poco antes de su muerte.

Y por supuesto que el fútbol, el deporte más popular del país, no se quedó afuera de esta tendencia. En particular, hay tres exfutbolistas que pasaron por la Selección argentina y luego se metieron en política: uno de ellos ocupó cargos en el pasado y los otros dos son candidatos en las elecciones legislativas de este año.

El exdefensor debutó en Argentinos Juniors pero se hizo conocido a nivel nacional durante su etapa en Boca, donde ganó dos títulos: el Torneo Apertura 1992 y la Copa de Oro Sudamericana 1993. También jugó en la Selección argentina y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 1987.

Su carrera dentro de la política empezó en 2013, cuando fue electo diputado nacional por la provincia de La Pampa dentro de la lista del Frente Propuesta Federal, aliado del PRO. En 2015, durante el gobierno de Mauricio Macri, asumió como Secretario de Deportes de la Nación.

Carlos "El Loco" Enrique

Carlos "Loco" Enrique Redes sociales

El ex lateral izquierdo fue campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental 1984 con Independiente, y en 1991 integró la Selección argentina que se quedó con la Copa América. Ahora, de cara a las legislativas de este año, es candidato a tercer concejal de Lanús en la boleta de Somos Buenos Aires.

"Llegó el momento de salir a la cancha. Le voy a dar con tanto amor como le di en el fútbol", afirmó en redes sociales al lanzar su candidatura. Enrique, quien trabaja hace años en el dispositivo Tribuna Segura, se define como peronista pero decidió integrar la lista que encabeza el actual concejal radical Emiliano Bursese.

Claudio "Turco" García

Claudio Turco García, exfutbolista X @ClaudioOmarGar

El exdelantero, ídolo de Huracán y Racing y campeón con la Selección argentina en dos Copas América (1991 y 1993), será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires dentro de la boleta del Partido Integrar que encabeza Daniel Amoroso, exlegislador porteño del PRO y Unión Federal.

"Hoy la realidad es que hay mucha gente durmiendo en la calle. La capital está muy parecida a la Provincia. En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso salimos a la cancha como candidatos a diputados por el Partido Integrar. ¡Este partido jugalo con nosotros!", anunció en sus redes sociales.