Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

La cinta de terror que enfrenta a una monja con el diablo ya está disponible en la plataforma de streaming.

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.

¿Te fascinan las películas de terror sobrenatural que tengan a personas poseídas por el diablo siendo el eje de la trama? Si es así, Netflix tiene en su catálogo un filme que te pondrá los pelos de punta cuando veas a más de un individuo – niño o adulto – dejarse llevar por fuerzas demoníacas. A diferencia de otras cintas, no será un sacerdote quien tenga que luchar contra esos espíritus malignos, sino una mujer. ¿Adivinas a cuál me refiero?

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

Aquí va una pista más: se trata de una monja que podría convertirse en la primera exorcista, pero su lucha no será nada fácil, ya que una fuerza diabólica de su pasado parece que regresó por ella. Se trata de “Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español). A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de agosto 2025.

Sinopsis de Prey for the Devil, la película terrorífica de Netflix

“Prey for the Devil” nos presenta la historia de la hermana Ann, una joven monja que está convencida de que su vocación es realizar exorcismos; sin embargo, no puede hacer ninguno porque según las tradiciones de la institución, esta labor solamente está permitida a los sacerdotes.

Con el apoyo de un mentor que siente su don especial, se le permite observar las sesiones de capacitación reales, pero al querer demostrar su valía, todo da un giro personal cuando conoce a uno de los pacientes más perturbados de la escuela. Es así como se producen encuentros en los que Ann enfrenta un pasado doloroso y oscuro.

Es entonces cuando el poder del mal y sus propias habilidades sorprendentes se realizan plenamente. Pero ¿serán suficientes para expulsar al demonio de su vida y la de los poseídos?

exorcismo

Tráiler de Prey for the Devil

Embed - Prey for the Devil (2022 Movie) Official Trailer - Christian Navarro, Jacqueline Byers

Reparto de Prey for the Devil

ELENCO DE “PREY FOR THE DEVIL”

  • Jacqueline Byers como la hermana Ann
  • Virginia Madsen como la Dra. Judy Peters
  • Ben Cross como el cardenal Matthews
  • Colin Salmon como el padre Quinn
  • Christian Navarro como el padre Dante
  • Nicholas Ralph como el padre Raymond
Prey-for-the-Devil-EWKSF-feature

