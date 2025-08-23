Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz' La jueza federal de Florida Kathleen Williams estableció un plazo de 60 días para que los reclusos sean reubicados en otros centros de detención. Por







Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

La jueza Kathleen Williams, de la corte de distrito federal de Miami, ordenó al gobierno de Donald Trump que cese de inmediato el uso del Centro de Detención del Sur de Florida, conocido popularmente como "Alligator Alcatraz".

La decisión judicial, que representa un revés para la administración republicana y el estado de Florida, establece un plazo de 60 días para que los reclusos sean reubicados en otros centros. Esta infraestructura, construida en el Parque Nacional de los Everglades, fue ideada con la esperanza de que su remota ubicación y la presencia de caimanes disuadieran cualquier intento de fuga.

El fallo de la jueza se fundamenta en una demanda presentada por organizaciones no gubernamentales y representantes de la tribu Miccosukee, quienes argumentaron que el centro de detención violaba las leyes de protección medioambiental.

A pesar de que la administración Trump sostiene que estas leyes de carácter federal no aplican a una instalación estatal, la jueza consideró que el centro debía ser desmantelado debido a su ubicación en una reserva protegida. La decisión es preliminar y se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, apele el fallo.

La construcción de este centro, en medio de la "cruzada" del Ejecutivo contra la inmigración, había generado numerosas críticas. Un sector de la población consideraba que su uso era una simple maniobra política, diseñada para reforzar el mensaje de mano dura contra la inmigración ilegal.