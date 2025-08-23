23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz'

La jueza federal de Florida Kathleen Williams estableció un plazo de 60 días para que los reclusos sean reubicados en otros centros de detención.

Por
Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

La jueza Kathleen Williams, de la corte de distrito federal de Miami, ordenó al gobierno de Donald Trump que cese de inmediato el uso del Centro de Detención del Sur de Florida, conocido popularmente como "Alligator Alcatraz".

Caprio era un referente de la justicia estadounidense por su trato humano y compasivo.
Te puede interesar:

Murió "el juez más amable del mundo": la historia del referente de la Justicia de Estados Unidos

La decisión judicial, que representa un revés para la administración republicana y el estado de Florida, establece un plazo de 60 días para que los reclusos sean reubicados en otros centros. Esta infraestructura, construida en el Parque Nacional de los Everglades, fue ideada con la esperanza de que su remota ubicación y la presencia de caimanes disuadieran cualquier intento de fuga.

El fallo de la jueza se fundamenta en una demanda presentada por organizaciones no gubernamentales y representantes de la tribu Miccosukee, quienes argumentaron que el centro de detención violaba las leyes de protección medioambiental.

A pesar de que la administración Trump sostiene que estas leyes de carácter federal no aplican a una instalación estatal, la jueza consideró que el centro debía ser desmantelado debido a su ubicación en una reserva protegida. La decisión es preliminar y se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, apele el fallo.

La construcción de este centro, en medio de la "cruzada" del Ejecutivo contra la inmigración, había generado numerosas críticas. Un sector de la población consideraba que su uso era una simple maniobra política, diseñada para reforzar el mensaje de mano dura contra la inmigración ilegal.

El propio presidente Trump, quien visitó el complejo, defendió su utilidad argumentando que la remota ubicación y la presencia de los caimanes reducirían los costos de seguridad al mínimo, ya que estas condiciones naturales actuarían como barreras.

Trump había comparado el centro con la famosa prisión de Alcatraz, ubicada en un islote de la Bahía de San Francisco, conocida por su reputación de inexpugnable debido al oleaje y a la presencia de tiburones. El complejo de Florida, construido en apenas ocho días con tiendas de campaña, remolques y edificios prefabricados, estaba diseñado para albergar hasta 5.000 inmigrantes indocumentados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El muro no es una estructura continua sino que tiene secciones de vallas, muros y barreras naturales. 

Revelaron por qué Estados Unidos pinta de negro el muro fronterizo con México

El Merval y los ADRs continúan con la tendencia bajista.

En medio de la sesión en el Congreso, los ADRs y los bonos se desplomaron tras un arranque positivo

Donald Trump y Lisa Cook.

Estados Unidos: Donald Trump pidió la renuncia de Lisa Cook, gobernadora de la FED

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.

Estados Unidos, "dispuesto a usar todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Los activos argentinos tuvieron una jornada para el olvido.

Paliza a las acciones argentinas: los ADRs cayeron hasta 7% y el Merval bajó un 4% en medio de la volatilidad de tasas

El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Rating Cero

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
play

Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.
play

Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Rumor: quién es la gran estrella de Marvel que podría aparecer en Avengers Doomsday

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

El fallecimiento ocurrió durante la grabación de la serie que protagoniza Lily Collins. 

Tragedia en el rodaje de Emily en París: murió el asistente de dirección frente a sus compañeros

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

últimas noticias

Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña e Itai Hagman

Fuerte repudio de la oposición y sectores dialoguistas por el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno

Hace 7 minutos
Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz'

Hace 17 minutos
Comienza US Open, el último GS del año.

US Open 2025: los tenistas argentinos y el gran desafío de llegar a la segunda semana del Grand Slam

Hace 54 minutos
El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Hace 1 hora
¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?.

¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

Hace 1 hora