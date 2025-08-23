23 de agosto de 2025 Inicio
Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

La app de streaming operaba sin licencias y pedía datos sensibles. Expertos advierten sobre exposición a fraudes y pérdida de privacidad.

El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

MagisTV, la aplicación que en los últimos meses ganó miles de usuarios por ofrecer acceso gratuito a partidos de fútbol, carreras de Fórmula 1 y series exclusivas, llegó a su fin. La plataforma fue dada de baja de manera definitiva luego de confirmarse que operaba fuera de toda legalidad y con un nivel de riesgo considerable para quienes la utilizaban.

El cierre expone un fenómeno recurrente en el mundo del streaming, en donde el atractivo de acceder a contenidos premium sin pagar suscripciones convive con la falta de seguridad y el potencial daño para los dispositivos. En este caso, el funcionamiento de MagisTV no solo implicaba la transmisión ilegal de señales, sino también una amenaza directa a la privacidad de los usuarios.

Lejos de representar una alternativa segura, el servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación, dejando en evidencia los múltiples riesgos a los que estaban expuestos quienes la descargaban.

Los riesgos a los que se exponían los usuarios con MagisTV

La aplicación funcionaba sin licencias oficiales y transmitía de forma pirata el contenido de plataformas reconocidas como Netflix, Disney+, HBO o Paramount, además de señales de televisión por cable. Al no estar disponible en tiendas seguras como Google Play o App Store, debía instalarse a través de un APK externo, lo que aumentaba la posibilidad de que los dispositivos quedaran infectados con virus o malware.

El peligro, sin embargo, no se limitaba al aspecto legal. Para registrarse, la app solicitaba datos sensibles como correo electrónico y número de teléfono, lo que generaba un escenario de vulnerabilidad para los usuarios. Con esos permisos habilitados, hasta documentos personales almacenados en el dispositivo podían quedar expuestos a terceros.

Los especialistas advierten que descargar y utilizar MagisTV implicaba enfrentar varios riesgos concretos, como la pérdida de privacidad con filtración de datos, posible infección de teléfonos y computadoras, exposición a fraudes y estafas digitales, e incluso bloqueo o daño irreversible de archivos importantes.

