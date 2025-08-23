Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada La app de streaming operaba sin licencias y pedía datos sensibles. Expertos advierten sobre exposición a fraudes y pérdida de privacidad. Por







El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación. Freepik

MagisTV, la aplicación que en los últimos meses ganó miles de usuarios por ofrecer acceso gratuito a partidos de fútbol, carreras de Fórmula 1 y series exclusivas, llegó a su fin. La plataforma fue dada de baja de manera definitiva luego de confirmarse que operaba fuera de toda legalidad y con un nivel de riesgo considerable para quienes la utilizaban.

El cierre expone un fenómeno recurrente en el mundo del streaming, en donde el atractivo de acceder a contenidos premium sin pagar suscripciones convive con la falta de seguridad y el potencial daño para los dispositivos. En este caso, el funcionamiento de MagisTV no solo implicaba la transmisión ilegal de señales, sino también una amenaza directa a la privacidad de los usuarios.

Lejos de representar una alternativa segura, el servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación, dejando en evidencia los múltiples riesgos a los que estaban expuestos quienes la descargaban.

Magis TV Magis TV Los riesgos a los que se exponían los usuarios con MagisTV La aplicación funcionaba sin licencias oficiales y transmitía de forma pirata el contenido de plataformas reconocidas como Netflix, Disney+, HBO o Paramount, además de señales de televisión por cable. Al no estar disponible en tiendas seguras como Google Play o App Store, debía instalarse a través de un APK externo, lo que aumentaba la posibilidad de que los dispositivos quedaran infectados con virus o malware.

El peligro, sin embargo, no se limitaba al aspecto legal. Para registrarse, la app solicitaba datos sensibles como correo electrónico y número de teléfono, lo que generaba un escenario de vulnerabilidad para los usuarios. Con esos permisos habilitados, hasta documentos personales almacenados en el dispositivo podían quedar expuestos a terceros.