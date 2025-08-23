IR A
Rumor: quién es la gran estrella de Marvel que podría aparecer en Avengers Doomsday

Marvel reveló parte del elenco de ’Avengers: Doomsday’, con el regreso de varios héroes icónicos y una posible incorporación.

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Marvel Studios confirmó que Avengers: Doomsday se encuentra en producción. La cinta forma parte de la Fase seis del universo cinematográfico de la compañía, una etapa que reunirá a numerosos personajes populares.

Thunderbolts, es la aventura protagonizada por Florence Pugh sufrió un injusto fracaso en cines. Ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar, pues acaba de anunciarse que se estrenará en Disney+ el 27 de agosto de 2025.
Uno de los últimos estrenos de Marvel llega al streaming con buenas críticas: de cuál se trata

Para calmar la expectativa, la productora anunció algunos nombres clave del elenco. El público verá nuevamente a Tom Hiddleston como Loki, Chris Hemsworth en el papel de Thor, Paul Rudd como Ant-Man, Kelsey Grammer en el rol de Bestia, Sebastian Stan como Soldado del Invierno y Letitia Wright como Shuri.

¿Estará Deadpool? Quiénes serían los protagonistas de la gran producción que tiene Marvel

También se suman Los Cuatro Fantásticos, quienes serán interpretados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn. Dentro de los cambios más destacados, se encuentra Anthony Mackie como el nuevo Capitán América y Florence Pugh en el rol de Black Widow.

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece el símbolo de los Avengers con una “A” roja, similar a la de Deadpool.

Avengers: Doomsday continuará la historia que comenzó con Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos (2025). La saga seguirá con Spider-Man: Brand New Day (2026) y concluirá con Avengers: Secret Wars.

Además de las películas, Marvel anunció que expandirá su universo con nuevas series en Disney+. Entre estas producciones se encuentran:

  • Eyes of Wakanda, estrenada en agosto de 2025.
  • Marvel Zombies, con estreno en octubre de 2025.
  • Daredevil: Born Again, programada para mediados de 2026.
  • Your Friendly Neighborhood Spider-Man (temporada 2).
  • Vision Quest, también prevista para 2026.

El reparto completo y confirmado hasta el momento de Avengers: Doomsday

  • Chris Hemsworth (Thor)
  • Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible)
  • Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América)
  • Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno)
  • Letitia Wright (Shuri)
  • Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man)
  • Wyatt Russell (John Walker/US Agent)
  • Tenoch Huerta Mejía (Namor)
  • Ebon Moss-Bachrach (Grimm/La Cosa)
  • Simu Liu (Shang-Chi)
  • Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow)
  • Kelsey Grammer (Bestia)
  • Lewis Pullman (Bob Reynolds/Sentry)
  • Danny Ramírez (Joaquín Torres/Falcon)
  • Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana)
  • David Harbour (Guardián Rojo)
  • Winston Duke (M’Baku)
  • Hannah John-Kamen (Ava Starr/Fantasma)
  • Tom Hiddleston (Loki)
  • Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X)
  • Ian McKellen (Magneto)
  • Alan Cumming (Nightcrawler)
  • Rebecca Romijn (Mística)
  • James Marsden (Cíclope)
  • Channing Tatum (Gambito)
  • Pedro Pascal (Mister Fantastic)
  • Robert Downey Jr. (Doctor Doom)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La última producción de Marvel llega al streaming.

Nuevo estreno de Marvel: cuándo llega Thunderbolts* a Disney+

La serie se va a estrenar en menos de un mes.

Qué se sabe de Marvel Zombies, la nueva serie animada de Disney que llega después de Eyes of Wakanda

Aunque muchas veces llegamos con noticias de retrasos, en ocasiones la fortuna nos sonríe, y hoy es uno de esos días. Marvel Zombies se adelanta más de una semana en el calendario, y pasará a incorporarse al catálogo de Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre. 

Marvel Zombies adelanta su estreno y llegará antes al streaming: cuándo será

¿Deadpool estará en Avengers: Doomsday? Qué personajes protagonizarán la próxima producción de Marvel

En los cómics de Marvel, Rhino, cuyo nombre real es Aleksei Sytsevich, es un criminal ruso que se somete a un experimento para ser recubierto con un traje blindado que le otorga fuerza sobrehumana y una resistencia casi impenetrable.

Marvel tendría definido al villano para Spider-Man Brand New Day: quién sería el antagonista de Tom Holland

En un panel durante la convención Star Trek Las Vegas, el showrunner de Vision Quest, Terry Matalas, confirmó que Todd Stashwick interpretará a Paladin.

Un cazador implacable de Marvel volvería para la serie de Vision: quién es

