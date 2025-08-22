22 de agosto de 2025 Inicio
Escándalo de las coimas: hallaron a Diego Spagnuolo e intentó escapar, pero lograron secuestrar su celular

Se llevaron a cabo una veintena de procedimientos en el domicilio del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, oficinas de ANDIS y una droguería, En uno de los operativos realizados en Nordelta se hallaron sobres con más de u$s260 mil.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
El extitular de ANDIS

El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

La Policía finalmente logró ubicar al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa en la que se investiga una trama de corrupción, destapada por la difusión de audios en los que se mencionaba un presunto mecanismo de pago de coimas y cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos, que involucra a distintos funcionarios del Gobierno. El exfuncionario, sobre quien aún no pesa una orden de detención, intentó escapar pero las fuerzas de seguridad le cruzaron un auto y pudieron secuestrar su teléfono celular.

Javier Milei vuelve a la Bolsa de Comercio de Rosario. 
Milei cierra una semana agitada con un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Franco Picardi solicitó los allanamientos que se realizaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la droguería Suizo Argentina, que está denunciada en la causa. También en domicilios vinculados a los dueños de la droguería que pertenece a Eduardo Kovalivker, a quien le secuestraron su teléfono celular.

En uno de los allanamientos realizados en Nordelta se hallaron sobres con unos u$s240 mil en un vehículo que pertenece al hijo del dueño del laboratorio Suizo Argentino.

Tras ordenar las medidas, se dispuso el secreto de sumario en la causa.

La causa

La investigación se inició a partir de una denuncia tras la difusión de audios en los que se habla de retornos, coimas solicitadas a laboratorios de medicamentos que proveen a Andis y que iban a parar a manos de funcionarios.

Se denunció a una de las droguerías y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción. En los audios, Spagnuolo también menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

La denuncia la realizó el abogado Gregorio Dalbón y la lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.

Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones.

