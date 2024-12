Lionel Messi y Antonela Roccuzzo pasaron la Navidad en familia: las imágenes de los festejos

El capitán de la Selección argentina y su familia muestran poco de su intimidad, pero cuando lo muestran, enloquecen a más de uno no solo por sus looks, sino por el respeto que se generó en redes sociales.

“Feliz Navidad”, escribió Antonela en su Instagram con dos fotos: una de toda la familia junto a Thiago, Ciro y Mateo. Pero otra de la pareja en soledad junto con el arbolito. Ambos se vistieron acorde a los colores que representan la fecha: rojo.

La modelo lució un vestido rojo con unas sandalias del mismo color y el pelo suelto, mientras que el campeón de la Copa América en 2024 se puso una remera roja con tiras blancas y una bermuda larga de color claro y unas zapatillas blancas.

Horas antes del festejo, Messi recibió a los integrantes de Un poco de ruido, conocidos por realizar distintos shows con bandas históricas de cumbia. Como él los empezó a seguir, ellos le agradecieron.

“Hola Leo! Espero te llegue este mensaje, no te queremos robar mucho tiempo tampoco. Queremos hacerte llegar unos presentes de parte nuestra, ya que nuestro mejor regalo de este año fue que nos hayas empezado a seguir. Ojalá exista la posibilidad. Te queremos”, indicaron.

Lionel Messi realizó un sorpresivo anuncio en sus redes sociales: "Espero que les guste"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, realizó este sábado un sorpresivo anuncio en sus redes sociales al revelar el lanzamiento de su línea de perfumes oficiales. "Espero que les guste", afirmó el jugador que se encuentra en su Rosario natal por motivo de las Fiestas 2024 y aprovechó para dar a conocer la noticia.

"¡La fragancia Messi Fragance ya está disponible en más de 50 países de todo el mundo y llegará a más en 2025! ¡Espero que les guste!", publicó Leo en su perfil de Instagram.

El posteo está acompañado por dos fotografías donde en una puede verse a Messi junto a su nuevo perfume y en otra un árbol con el producto. La colonia del Leo lleva de slogan More than we see (Más de lo que vemos).

La información brindada por diversos sitios de venta de perfumería, la "Messi Fragrances" tiene un valor de $121.600, que equivale a 116 dólares, consigna NA.