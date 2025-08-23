Para la lunación del 23 de agosto de 2025 , el enfoque ideal es en la organización, la salud financiera y la siembra de nuevas metas prácticas. ¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

El signo de la virgen responde al elemento tierra, es práctico y realista, y busca siempre la eficiencia y la claridad. Está regido por Mercurio, planeta de la mente y la comunicación, lo que le otorga una gran capacidad de análisis y organización. Por eso, el novilunio virginiano, conviene realizar un procedimiento que no solo atraiga prosperidad, sino que también limpie el camino y dé dirección clara a tus objetivos. Virgo vibra con la meticulosidad, el orden y la limpieza, pero también con la solidaridad y el deseo de servicio, por lo que es ideal para establecer intenciones que combinen crecimiento personal con un propósito colectivo.