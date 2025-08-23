23 de agosto de 2025 Inicio
¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

La lunación virginiana nos invita a ordenar, limpiar y sembrar nuevas intenciones para atraer prosperidad.

Por
Para la lunación del 23 de agosto de 2025, el enfoque ideal es en la organización, la salud financiera y la siembra de nuevas metas prácticas. ¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

El signo de la virgen responde al elemento tierra, es práctico y realista, y busca siempre la eficiencia y la claridad. Está regido por Mercurio, planeta de la mente y la comunicación, lo que le otorga una gran capacidad de análisis y organización. Por eso, el novilunio virginiano, conviene realizar un procedimiento que no solo atraiga prosperidad, sino que también limpie el camino y dé dirección clara a tus objetivos. Virgo vibra con la meticulosidad, el orden y la limpieza, pero también con la solidaridad y el deseo de servicio, por lo que es ideal para establecer intenciones que combinen crecimiento personal con un propósito colectivo.

Es importante recordar que un rito es una herramienta simbólica: no hace magia por sí solo, sino que ayuda a enfocar la mente, la emoción y la energía en una intención concreta. Funciona como un acto de fe y claridad interior, donde cada paso representa el orden y la dirección que queremos darle a nuestra vida.

luna

Ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo

Materiales

  • Una vela verde (prosperidad) o dorada (abundancia)
  • Una hoja de papel y lápiz
  • Un billete (cualquiera) o una moneda
  • Un puñado de semillas (arroz, lentejas o trigo)
  • Canela en polvo o en rama

Pasos

  1. Limpieza del espacio: antes de comenzar, ordená tu mesa o altar. Virgo ama la limpieza y el orden.
  2. Escribí tu intención: en el papel, detallá de manera clara y realista la meta económica que querés manifestar. Ejemplo: “Recibo con gratitud un ingreso estable de ___ pesos/dólares para vivir con tranquilidad”.
  3. Enciende la vela con la idea de dar luz a tus metas.
  4. Colocá el billete o moneda sobre el papel con tu intención, espolvoreá canela encima y sumá las semillas, simbolizando prosperidad que crece.
  5. Meditá unos minutos visualizando cómo llega el dinero de manera constante y fluida.
  6. Guardá el papel y la moneda en tu billetera hasta la próxima Luna Nueva.

