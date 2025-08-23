IR A
Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

Los actores publicitaron la obra En otras palabras y tendrán funciones en Bahía Blanca, destino al cual viajaron juntos a pocas horas de que la actriz haya firmado el divorcio de Nicolás Vázquez.

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Redes sociales

A pocas horas de haber firmado el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi y Andrés Gil viajaron juntos a Bahía Blanca para poder realizar las funciones que tienen estipuladas con su obra teatral En otras palabras. Por ese motivo, la cuenta oficial publicó un video a modo de publicidad y se llenó de comentarios.

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil
Producto de En otras palabras, los actores tuvieron que hacer un viaje para continuar la gira que tenían prevista desde antes que suceda todo esto. El notero de América TV contó: "No tienen vuelo privado, pero están en el VIP. Están viajando con alguien más que los está acompañando, seguramente un productor".

Es por ese motivo que la cuenta de Instagram de la obra publicó el video en donde se pueden ver escenas donde ellos discuten, están abrazos, se besan y se despiden del público. “Los espero en Bahía Blanca. Vengan”, indica el texto.

Las personas que asistieron comentaron a favor de la obra, contaron que es muy buena y profunda, mientras que otras personas contaron que todavía no fueron y que esperan ir en el corto plazo. Esto indica que, a pesar del momento mediático, los comentarios fueron positivos.

Cabe destacar que, el divorcio entre Vázquez y Accardi fue firmado, pero su buen vínculo continúa, ya que su expareja es el productor de la obra que protagoniza.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El escándalo mediático desatado por la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi escaló en las últimas horas luego de que ella confesara en un programa de streaming que le fue infiel y tomaran la decisión de avanzar con el divorcio.

Tras esa revelación, en las redes comenzaron a apuntar que ese tercero podría ser Andrés Gil, compañero de Accardi en la obra de teatro En otras palabras, con la que están recorriendo el país actualmente luego de realizar una exitosa temporada en calle Corrientes.

Ante esos rumores, muchos buscaron la palabra de Candela Vetrano, pareja de Gil y con quien fueron padres primerizos hace pocos meses. Sin anticipación y para sorpresa de todos, la actriz recurrió a sus redes sociales para realizar un posteo en medio del escándalo.

Posteo de Cande Vetrano en Instagram

A través de sus historias de Instagram, la actriz de Casi Ángeles y ATAV compartió una publicación de Verano Trippin, la ópera prima de Morena Fabbri Quinteros que se estrena el próximo 11 de septiembre.

Se viene este estreno, la ópera prima de mi amiga directora. Todos al cine”, escribió junto al afiche del filme protagonizado por Miranda de la Serna, Ariel Staltari y Zoe Hochbaum.

Aunque no hizo mención a las versiones recientes, decidió expresarse y alejarse del foco de atención respaldando el trabajo de su amiga, tal como hizo también Lali Espósito, amiga de ambas.

