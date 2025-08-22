Sorpresa por la decisión de Garnacho: le dijo que "no" a este gigante de Europa El atacante argentino busca salir del United para unirse al Chelsea. Tiene la intención de ser protagonista en la Premier League para volver a ser considerado en la selección. Por







Garnacho, decidido, descartó por completo la opción del club bávaro.

Alejandro Garnacho volvió a ocupar los titulares del mercado de pases luego de tomar una sorprendente decisión. El delantero argentino rechazó la oportunidad de incorporarse al Bayern Múnich, uno de los clubes más poderosos de Europa, con el objetivo de cumplir su verdadero deseo: vestir la camiseta del Chelsea.

La noticia fue dada a conocer por el periodista especializado Fabrizio Romano, quien aseguró que el atacante de 20 años solo tiene en mente sumarse al conjunto londinense. Según detalló, las negociaciones entre el Manchester United y los “Blues” avanzan, apoyadas por la buena relación entre ambas dirigencias. Garnacho, decidido, descartó por completo la opción del club bávaro.

El escenario se tensó aún más con una frase contundente atribuida al jugador: “Me venden al Chelsea o me quedo sin jugar seis o doce meses”. Esta postura inflexible del delantero de la selección argentina coincide con el inicio de la Premier League, en un momento en el que su relación con el entrenador Rúben Amorim parece desgastada al máximo.

El United lo incluyó en la lista de transferibles, aunque su alto precio de 70 millones de euros trabó el acuerdo con Chelsea. Pese a ello, el atacante mantiene firme su voluntad de compartir vestuario con Enzo Fernández y dar un nuevo salto en su carrera.

alejandro garnacho Los números de Garnacho en Manchester United Alejandro Garnacho debutó en la temporada 2021/22 y al momento disputó un total de 125 partidos oficiales, en los que aportó 23 goles y 16 asistencias. En la campaña 2022/23 sumó 34 encuentros, con cinco tantos y cuatro asistencias, aportando a la conquista de la Carabao Cup. Al año siguiente disputó 50 compromisos, con diez goles y cinco pases gol, siendo parte del plantel que levantó la FA Cup en Wembley.

Alejandro Garnacho y Ruben Amorim Getty Images La actual temporada 2024/25 muestra cifras más discretas, con 39 partidos, ocho goles y siete asistencias. A nivel internacional, Garnacho también empieza a dejar huella. Con la selección argentina acumula ocho partidos y formó parte del plantel campeón de la Copa América 2024. El objetivo del jugador es volver a tener protagonismo y recuperar su buen nivel para disputar un lugar en la lista de jugadores que sean parte del próximo mundial.