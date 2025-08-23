23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La Selección argentina confirmó los amistosos para cerrar el año: cuándo y dónde se juegan

El equipo de Lionel Scaloni tiene previsto viajar en octubre y noviembre a distintos puntos del mundo en la previa del Mundial del 2026.

Por
La Selección argentina volverá a jugar.

La Selección argentina volverá a jugar.

Redes sociales

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la Selección argentina de Lionel Scaloni disputará partidos amistosos en las fechas FIFA de octubre y noviembre para cerrar con todo el 2025, en la previa del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA dio a conocer fecha y hora del sorteo del Mundial 2026.
Te puede interesar:

FIFA anunció la fecha y el horario del sorteo del Mundial 2026: cuándo y dónde será

Si bien no se informaron los rivales, la primera serie de encuentros se desarrollará en Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, aunque no se definieron ni los rivales ni las ciudades donde se jugarán. Mientras que, la segunda será entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda, Angola, y Kerala, en India, también con rivales a designar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1959011364539617497?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1959011364539617497%7Ctwgr%5E692740f160cdcaca7e31475b4c884722beba7c61%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fla-seleccion-argentina-anuncia-sus-amistosos-para-el-cierre-de-2025%2F&partner=&hide_thread=false

Los encuentros forman parte de la preparación de la Selección, de cara a futuras competencias internacionales. Sin embargo, antes se jugarán las eliminatorias: en septiembre Argentina completará su participación con los partidos contra Venezuela y Ecuador.

El primero será el jueves a las 20:30 en el estadio Monumental y luego en Guayaquil el martes 9 desde las 20. Entre los convocados para la doble fecha estarán Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez.

Se destacan la presencia de Franco Mastantuono, actual jugador del Real Madrid, y José Manuel López de Palmeiras, además de Alan Varela del Porto y Claudio Etcheverri del Manchester City.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Carlos Mac Allister no fue el único futbolista que se metió en política.

De la cancha a la rosca: tres ex Selección argentina que coquetearon con la política

Garnacho, decidido, descartó por completo la opción del club bávaro.

Sorpresa por la decisión de Garnacho: le dijo que "no" a este gigante de Europa

Este jugador tuvo un breve paso por la Selección argentina.

Jugó en la Selección argentina y estuvo preso más de un día por racismo

Pasó por la Selección argentina y acaba de anunciar su retiro.

Jugó en la Selección argentina y sorprendió con su confesión: "Tomo pastillas"

A lo largo de toda su carrera acumula 215 partidos oficiales, en los que hizo 69 goles y repartió 17 asistencias.

La historia de José López: de casi dejar el fútbol a ser convocado por Lionel Scaloni

Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

Rating Cero

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
play

Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.
play

Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Rumor: quién es la gran estrella de Marvel que podría aparecer en Avengers Doomsday

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

El fallecimiento ocurrió durante la grabación de la serie que protagoniza Lily Collins. 

Tragedia en el rodaje de Emily en París: murió el asistente de dirección frente a sus compañeros

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

últimas noticias

Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz'

Hace 10 minutos
Comienza US Open, el último GS del año.

US Open 2025: los tenistas argentinos y el gran desafío de llegar a la segunda semana del Grand Slam

Hace 47 minutos
El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Hace 54 minutos
¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?.

¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

Hace 59 minutos
El reciclaje de objetos cotidianos

Todos lo tienen: cómo podés reciclar este elemento básico para cocinar

Hace 59 minutos