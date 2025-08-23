La Selección argentina confirmó los amistosos para cerrar el año: cuándo y dónde se juegan El equipo de Lionel Scaloni tiene previsto viajar en octubre y noviembre a distintos puntos del mundo en la previa del Mundial del 2026. Por







La Selección argentina volverá a jugar. Redes sociales

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la Selección argentina de Lionel Scaloni disputará partidos amistosos en las fechas FIFA de octubre y noviembre para cerrar con todo el 2025, en la previa del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Si bien no se informaron los rivales, la primera serie de encuentros se desarrollará en Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, aunque no se definieron ni los rivales ni las ciudades donde se jugarán. Mientras que, la segunda será entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda, Angola, y Kerala, en India, también con rivales a designar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1959011364539617497?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1959011364539617497%7Ctwgr%5E692740f160cdcaca7e31475b4c884722beba7c61%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fla-seleccion-argentina-anuncia-sus-amistosos-para-el-cierre-de-2025%2F&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Información sobre los amistosos internacionales 2025 que afrontará la Selección conducida por Lionel Scaloni.



https://t.co/8HJB8owY9C pic.twitter.com/gpIjfa3m8b — Selección Argentina (@Argentina) August 22, 2025 Los encuentros forman parte de la preparación de la Selección, de cara a futuras competencias internacionales. Sin embargo, antes se jugarán las eliminatorias: en septiembre Argentina completará su participación con los partidos contra Venezuela y Ecuador.

El primero será el jueves a las 20:30 en el estadio Monumental y luego en Guayaquil el martes 9 desde las 20. Entre los convocados para la doble fecha estarán Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez.