Tragedia en el rodaje de Emily en París: murió el asistente de dirección frente a sus compañeros

Diego Borella falleció en Venecia, mientras preparaba la última escena de la quinta temporada de la serie que se emite por Netflix.

El fallecimiento ocurrió durante la grabación de la serie que protagoniza Lily Collins. 

Foto: Giulia Parmigiani/Nexflix)

El mundo del espectáculo está de luto, tras la muerte del asistente de dirección de la serie Emily en París, Diego Borella, mientras preparaba la última escena de la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix.

El hombre de 47 años se encontraba trabajando en el set de la serie protagonizada por Lily Collins, en el histórico Hotel Danieli, ubicado en Venecia, Italia.

Según el medio local Repubblica, Borella se desvaneció cerca de las 19 del viernes, a pesar de que inmediatamente arribó personal de asistencia e intentaron reanimarlo, el asistente de dirección falleció en el lugar "probablemente un infarto repentino", expresaron.

emily-en-paris-temporada-4-ok.jpg

"El personal continuó durante mucho tiempo con los intentos de reanimación. Al final, todos los esfuerzos resultaron inútiles y, alrededor de las 19:30, se certificó el fallecimiento", informó el servicio de emergencia que acudió al lugar.

Tras el trágico suceso, la producción de la serie de Netflix decidió suspender la grabación. Borella era un profesional en el rubro, nació en Venecia en 1978, y se formó en ciudades como Roma, Nueva York y Londres. Además de dedicarse a las artes visuales, escribía poesía y cuentos infantiles.

