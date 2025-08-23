US Open 2025: los tenistas argentinos y el gran desafío de llegar a la segunda semana del Grand Slam

El último gran torneo del año inicia este domingo en Flushing Meadows y contará con la presencia de siete raquetas albicelestes que intentarán dar un quiebre en el main draw. Francisco Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Mariano Navone, los más destacados.

El último Grand Slam del año , el US Open, se pone en marcha y siete argentinos formarán parte del cuadro masculino: Francisco Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Federico Gómez , pero todos con un denominador común y es que ninguno logró pasar a la segunda semana en los Majors de la temporada. ¿Lo lograrán en este certamen?

El torneo se lleva a cabo sobre cancha dura en Flushing Meadows en Estados Unidos , reunirá a los mejores tenistas de la actualidad, entre los que se encuentran Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz y Novak Djokovic . Pero bien, los argentinos tienen un objetivo claro que es poder cosechar victorias y superar sus performances del 2024, a pesar de ser una superficie poco amena para los albicelestes.

Francisco Cerúndolo será el tenista albiceleste mejor posicionado , ya que parte como preclasificado número 19 del torneo . Su año en polvo de ladrillo fue positivo, ya que logró una final (Buenos Aires) y cuatro semifinales, pero en canchas duras logró cuartos en Miami e Indian Wells. Los resultados no lo acompañaron a diferencia del 2023 y 2024. En su debut, tendrá la dura tarea de enfrentar a Matteo Arnaldi, el italiano que parte como 62 y no pudo pasar la segunda ronda de Majors en 2025.

Sebastián Báez, actual 40 del ranking , transitó un año difícil porque desde el ATP de Bucarest, más precisamente, desde abril que no puede ganar dos partidos seguidos en un torneo. En ese mismo evento llegó a la final y, desde ahí, la temporada se le hizo cuesta arriba. Si bien ganó en Río, no cosechó alegrías en canchas duras. En su debut, enfrentará a Lloyd Harris.

Báez Argentina Open Argentina Open

Por otro lado, Camilo Ugo Carabelli tendrá la dura tarea de enfrentar a Tomás Martín Etcheverry, ambos argentinos. El primero de ellos, solo ganó tres partidos en esta superficie, pero llegó a las semifinales de Umag, Santiago y Río de Janeiro, todas sobre polvo de ladrillo.

Camilo Ugo Carabelli Redes sociales

Por el lado de Etcheverry, quien en 2024 logró llegar a la tercera ronda del US Open donde perdió ante Alexander Zverev y logró una de sus mejores participaciones en GS, se vuelve a presentar con el objetivo de avanzar aún más. Viene de meterse en la tercera ronda de Toronto y segunda de Cincinnati y será su tercer torneo sobre canchas duras en la temporada.

Noruega Argentina Etcheverry Copa Davis Davis Cup

Francisco Comesaña, el tiburón de Mar del Plata, está en el mejor año de su carrera y jugará por segunda vez el certamen estadounidense, luego de un 2024 que lo dejó en tercera ronda ante el difícil Taylor Fritz. En este caso, jugará ante Alex Michelsen, local y top 30, partido complicado a nivel Majors, ya que todavía no cosechó victorias en esta categoría en 2025. Pero la superficie le sienta bien y es candidato firme a avanzar.

Francisco Comesaña CH de Buenos Aires

Mariano Navone ya igualó en victorias su mejor año que fue el 2024 y todavía quedan varias semanas de competencia. En 2024 logró la segunda ronda del certamen y cayó ante Daniel Evans. Este año, perdió en primera ronda de Australian Open, fue uno de los pocos en lograr la tercera ronda de RG y cayó en segunda de Wimbledon. En este caso, enfrentará al experimentado Marcos Giron el primer día de competencia.

Mariano Navone Argentina Open

Por último, el oriundo de Morón, Federico Gómez le ganó al francés Hugo Grenier en un duelo caliente que duró casi tres horas en donde estuvo match point abajo, y lo remontó. Jugará el Abierto de Estados Unidos por primera vez en su carrera. Ya jugó Roland Garros y sorteó su debut de manera muy positiva ante Alexander Kovasevic, estuvo cerca vs. Cameron Norrie, pero perdió. Será una nueva experiencia en los grandes torneos, pero también le sumará para su carrera, ya que lleva solo dos victorias ATP. Su debut será ante el difícil Jack Draper, semifinalista en 2024.

Fede Gómez Redes sociales

En cuanto a los mejores del mundo, según el ranking ATP, Jannik Sinner enfrentará a Vit Kopriva, Carlos Alcaraz a Reilly Opelka, Alexander Zverev al chileno Alejandro Tabilo, Taylor Fritz a a Emiliano Nava, Ben Shelton al peruano Ignacio Buse y Novak Djokovic a Learner Tien.

Solana Sierra jugará el cuadro principal del US Open: su duro debut

La marplantense Solana Sierra será la única representante de Argentina en el último Grand Slam de la temporada ante la lesión de Nadia Podoroska y las derrotas de Lourdes Carlé y Julia Riera en primera ronda de la qualy. Su primer partido será ante la rumana Sorana Cirstea.

Solana Sierra Redes sociales

Cabe destacar que debutó en torneos de esta categoría en Wimbledon luego de ingresar como lucky loser tras perder en la última ronda de la qualy y alcanzó la cuarta ronda. Su participación fue histórica porque fue la LL que más lejos llegó en el torneo y su raqueta quedó en el museo del torneo.

Será su segunda participación en GS en un momento difícil para las argentinas, ya que Podoroska no tiene fecha de regreso por una lesión, Carlé no logró clasificar a los últimos dos Majors y Julia Riera que no cosechó victorias en ninguna de las cuatro competencias: en AO y RG ingresó al cuadro principal, pero no ganó y en los últimos dos no pasó la clasificación.