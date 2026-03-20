20 de marzo de 2026 Inicio
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El talento alemán que eligió jugar para Argelia y enfrentará a Argentina en el Mundial 2026

El mediocampista llega con expectativas en crecimiento. Su evolución lo ubica como una de las apuestas del torneo.

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El jugador priorizó las oportunidades deportivas por sobre otros factores.

El jugador priorizó las oportunidades deportivas por sobre otros factores.

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  • Un futbolista nacido en Alemania decidió representar a Argelia a nivel internacional.

  • Será uno de los nombres a seguir cuando enfrente a Argentina en el Mundial 2026.

  • Su elección estuvo ligada a mayores oportunidades deportivas en el seleccionado africano.

  • Llega en crecimiento, con protagonismo en Europa y proyección entre los grandes clubes.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrá entre sus protagonistas a un joven mediocampista que, pese a haberse formado en Alemania, se inclinó por representar a Argelia. Su caso es uno de los tantos que se están dando a conocer sobre el cierre de las listas de convocados, en donde hay muchos jugadores que pueden elegir entre diversas camisetas para poder participar según sus historias personales.

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Se trata de Ibrahim Maza, quien tomó una decisión que no solo impactará en su carrera, sino también en el armado de una de las selecciones que buscarán competitividad en este torneo. Con un presente en ascenso y un lugar asegurado en su seleccionado, su nombre empieza a ganar relevancia de cara a un cruce exigente ante Argentina en la fase de grupos.

Ibrahim Meza

Quién es Ibrahim Meza, futbolista de Argelia

Ibrahim Maza nació en Berlín el 24 de noviembre de 2005 y se formó en el fútbol alemán, donde incluso representó a las selecciones juveniles. Sin embargo, decidió inclinarse por Argelia, país del que posee nacionalidad por parte de su padre, en una elección vinculada a su proyección profesional.

El propio mediocampista explicó los motivos de su decisión: “Jugar por Argelia me da una chance mayor de estar en la Copa del Mundo y competir en el más alto nivel. En Alemania, con Jamal Musiala y Florian Wirtz en mi posición, era casi imposible para mí ser titular”. De esta manera, dejó en claro que priorizó las oportunidades deportivas por sobre otros factores.

Ibrahim Meza

Su carrera comenzó a llamar la atención en el Hertha Berlín, donde debutó en abril de 2023 con apenas 17 años. Poco tiempo después, marcó un gol ante Wolfsburgo y se convirtió en el jugador más joven del club en anotar en primera división, lo que aceleró su proyección dentro del fútbol europeo.

En 2025 dio un salto importante al pasar al Bayer Leverkusen, donde se consolidó en el mediocampo. En ese club fue respaldado por Xabi Alonso, quien destacó sus condiciones: “Es un jugador con cualidades diferentes, bueno entre líneas y con gran potencial”. Además, el entrenador Vladimir Petkovic también valoró su aporte en el seleccionado al afirmar que “será una de las futuras estrellas” del equipo.

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