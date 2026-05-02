2 de mayo de 2026 Inicio
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La Fórmula 1 adelantó el Gran Premio de Miami por riesgo de tormenta eléctrica

Las autoridades de la máxima competencia decidieron hacer un cambio en el horario de la carrera principal, debido a la amenaza de mal clima. La ley vigente en Estados Unidos no permite actividades al aire libre con este riesgo de tormenta.

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El Gran Premio de Miami se adelanta tres horas. 

El Gran Premio de Miami se adelanta tres horas. 

Debido a la amenaza de tormentas eléctricas, la organización del Gran Premio de Miami decidió adelantar el inicio de la carrera de este domingo tres horas respecto al horario original. La competencia principal estaba pactada para comenzar a las 17, pero tras una reunión de último momento entre la FIA, la Fórmula 1 y los promotores locales, se resolvió modificar la largada a las 14, hora argentina.

El pilarense demostró que si está el auto, está el talento del piloto.
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El motivo principal detrás de esta reprogramación es el pronóstico climático adverso que anuncia fuertes tormentas eléctricas y lluvias intensas para la tarde del domingo en Florida. La decisión busca garantizar la seguridad de los pilotos, espectadores, equipos y personal, además de asegurar el mayor margen de tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones. Asimismo, se consideró que la legislación de Florida prohíbe terminantemente la realización de eventos públicos al aire libre si existe riesgo de caída de rayos.

Las modificaciones en el cronograma por el mal tiempo también afectaron a las categorías de soporte que acompañan a la máxima división del automovilismo. El horario de arranque de la carrera de la Fórmula 2 se cambió para las 10:25, mientras que la competencia de la categoría local, Porsche Carrera Cup, fue directamente cancelada. Estos ajustes permiten priorizar el desarrollo de la carrera de F1 antes de que las condiciones meteorológicas impidan el normal desarrollo del espectáculo.

gran premio miami
Hab&iacute;a un 90% de probabilidades de lluvia en el Aut&oacute;dromo Internacional de Miami para el horario original.

Había un 90% de probabilidades de lluvia en el Autódromo Internacional de Miami para el horario original.

En cuanto a lo deportivo, la grilla de partida para esta edición del Gran Premio de Miami tendrá a Kimi Antonelli largando desde la pole position, escoltado por Max Verstappen y Charles Leclerc. Por su parte, el argentino Franco Colapinto partirá desde la octava posición en la cuarta fila, tras haber cumplido una destacada actuación en la clasificación del sábado que generó gran expectativa entre sus seguidores.

A qué hora es la carrera del GP de Miami de la F1

Los fanáticos argentinos tendrán un gran horario para acompañar a Colapinto en la competencia principal. El Gran Premio de Miami, pactado a 57 vueltas, comenzará este domingo 3 de mayo a partir de las 14. Se adelantó tres horas, por decisión de la FIA debido a pronóstico de tormentas eléctricas

Tras la carrera habrá otro receso de tres semanas, aunque la máxima categoría del automovilismo permanecerá en el continente americano. La actividad de la Fórmula 1 regresará con el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve.

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Colapinto buscar&aacute; sumar puntos en el Gran Premio de Miami.

Colapinto buscará sumar puntos en el Gran Premio de Miami.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La sesión completa se podrá seguir en vivo a través de la señal de Fox Sports. Para no perderse ni un segundo del desempeño del argentino en la clasificación, también se podrá seguir en cualquier dispositivo móvil o Smart TV a través de la plataforma de Disney+ Premium.

La plataforma oficial de la categoría F1 TV ofrece la experiencia más completa, con acceso a la cámara onboard del Alpine de Colapinto, telemetría en tiempo real y la posibilidad de escuchar las radios del equipo durante la sesión.

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