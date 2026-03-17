FIFA logró un acuerdo con YouTube de cara al Mundial 2026 y se podrán transmitir partidos completos La alianza tiene como objetivo ampliar el alcance global del torneo mundialista, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Habrá beneficios para creadores de contenido y hasta algunos encuentros selectos se verán en la plataforma. Por + Seguir en







YouTube será la plataforma preferente del Mundial 2026

La FIFA anunció un acuerdo con YouTube para que dicha plataforma sea “preferente” con el objetivo de ampliar el alcance global del Mundial de 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Este anuncio calificado como “innovador” e “histórico” permitirá a los medios colaboradores oficiales la oportunidad de ampliar la cobertura de la competición a través de dicha plataforma ofreciendo contenidos como resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y material a la carta, con el fin de incrementar la interacción con los aficionados en todo el mundo, de acuerdo a lo que explicó la FIFA en un comunicado, entre otras cosas.

“La FIFA se complace en dar la bienvenida a YouTube como plataforma preferente de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este acuerdo permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca, al promocionar contenido prémium de la FIFA y brindar nuevas oportunidades a los titulares de derechos audiovisuales y a creadores”, indicó el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, tras dicho acuerdo.

Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, subrayó que la plataforma busca ofrecer una experiencia deportiva “global, interactiva y adaptada a los aficionados”, y aseguró que este acuerdo ayudará a atraer a una nueva generación de seguidores.

Copa del Mundo FIFA 2025 - sorteo En enero pasado, FIFA ya había anunciado un acuerdo con TikTok para que fuera plataforma preferente del Mundial de 2026 y que los titulares de derechos audiovisuales puedan retransmitir por esa red social en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA.