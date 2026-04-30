30 de abril de 2026 Inicio
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Rival del Mundial 2026: cuál es el clima que suele tener Jordania

El clima es árido y templado, caracterizado por veranos calurosos y secos, e inviernos templados. Las temperaturas oscilan entre los 4°C y los 30°C y el país cuenta con un promedio de más de 300 días de sol al año.

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Para los que estén interesados en disfrutar del Mar Rojo y la zona de Áqaba

Para los que estén interesados en disfrutar del Mar Rojo y la zona de Áqaba, el mejor momento para viajar a Jordania será entre los meses de septiembre a febrero.

  • Jordania es un reino árabe estable y seguro, considerado un "oasis de paz" en Oriente Medio, famoso por la ciudad antigua de Petra, el desierto de Wadi Rum y el Mar Muerto.
  • Combina tradiciones conservadoras con una creciente modernidad en su capital, Amán, ofreciendo una mezcla única de historia, hospitalidad y paisajes desérticos.
  • Es un país seguro y políticamente estable, con un papel diplomático activo en la región bajo una monarquía constitucional.
  • La selección de fútbol de Jordania ha logrado una clasificación histórica para la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando su primera participación en la máxima cita del fútbol masculino.

Jordania es un reino árabe estable y seguro, considerado un "oasis de paz" en Oriente Medio, famoso por la ciudad antigua de Petra, el desierto de Wadi Rum y el Mar Muerto. Combina tradiciones conservadoras con una creciente modernidad en su capital, Amán, ofreciendo una mezcla única de historia, hospitalidad y paisajes desérticos.

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Es un país seguro y políticamente estable, con un papel diplomático activo en la región bajo una monarquía constitucional. La gran mayoría es musulmana suní (92%), con una convivencia pacífica con la minoría cristiana. La sociedad valora la hospitalidad, el respeto y la tradición.

La selección de fútbol de Jordania ha logrado una clasificación histórica para la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando su primera participación en la máxima cita del fútbol masculino. El equipo, conocido como los Nashama, aseguró su boleto el 5 de junio de 2025 tras derrotar a Omán por 3-0 en Mascate.

jordania futbol

Qué clima tiene Jordania

El clima de Jordania es árido y templado, caracterizado por veranos calurosos y secos, e inviernos templados. Las temperaturas en Jordania oscilan entre los 4°C y los 30°C y el país cuenta con un promedio de más de 300 días de sol al año.

Verano en Jordania

Los veranos en Jordania son especialmente calurosos, por lo que durante los meses de junio, julio y agosto las temperaturas pueden llegar a ser demasiado extremas para hacer excursiones al desierto de Wadi Rum, uno de los principales atractivos del país.

Las temperaturas en Jordania varían notablemente a medida que nos desplazamos por el país, alcanzando temperaturas medias máximas de cerca de 33ºC durante el mes de agosto en la capital, Ammán.

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Invierno en Jordania

Por lo general, el clima de Jordania cuenta con inviernos templados y bastante soleados, aunque las temperaturas pueden llegar a descender notablemente, especialmente en la zona del desierto. Las temperaturas medias más bajas que se presentan en la capital, Ammán, pueden llegar a bajar hasta los 4ºC durante los meses de enero y febrero.

Las lluvias en Jordania son poco frecuentes, por lo que la mayor parte del país cuenta con un carácter prácticamente desértico. Las escasas lluvias que se producen tienen lugar durante el invierno, especialmente entre los meses de diciembre y febrero.

Mejor época para viajar a Jordania

La mejor época para viajar a Jordania son los meses de marzo, abril y mayo, ya que es cuando las temperaturas son más suaves. Es importante tener en cuenta que al viajar en temporada alta los precios pueden aumentar, especialmente en las zonas más turísticas.

Para los que estén interesados en disfrutar del Mar Rojo y la zona de Áqaba, el mejor momento para viajar a Jordania será entre los meses de septiembre a febrero.

Si no tenés la posibilidad de elegir las fechas del viaje en función del tiempo en Jordania y tus vacaciones son durante los meses de verano, las temperaturas en algunas zonas del país son bastante elevadas, pero está la ventaja de que los precios suelen ser más bajos.

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