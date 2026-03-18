La historia de Diego Kochen, el arquero que irá al Mundial 2026 y eligió entre 4 selecciones Formado en Barcelona, eligió defender a Estados Unidos. Su proyección lo acerca a la cita mundialista de 2026. Por + Seguir en







Kochen nació en Miami, tiene residencia española, madre peruana y padre venezolano. Getty Images

Un joven arquero con múltiples nacionalidades eligió representar a Estados Unidos a nivel internacional.





El guardameta tenía la posibilidad de jugar para cuatro selecciones distintas antes de tomar su decisión.





Su desarrollo se dio en las inferiores del Barcelona, una de las más reconocidas de Europa.





Con apenas 19 años aparece entre las opciones para integrar el plantel del Mundial 2026. El joven arquero Diego Kochen aparece como una de las promesas del fútbol internacional y su historia se volvió llamativa por la cantidad de selecciones que podían convocarlo. Con apenas 19 años, tomó una decisión clave sobre su futuro deportivo al preferir representar a la Selección de Estados Unidos de fútbol.

Su caso es particular por sus orígenes familiares y su lugar de nacimiento. Kochen nació en Miami, tiene residencia española, madre peruana y padre venezolano, una combinación que le abría la puerta para defender a cuatro países distintos a nivel internacional.

Finalmente, el arquero decidió jugar para el país donde nació, una elección que lo acerca a la posibilidad de disputar el Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, lo que agrega un valor especial para el futbolista.

kochen Getty Images La historia de Diego Kochen, arquero de Estados Unidos El crecimiento deportivo de Diego Kochen comenzó cuando era niño. A los ocho años jugaba en el club juvenil Weston FC y fue observado por el FC Barcelona, que decidió incorporarlo a su cantera. Desde entonces se formó en La Masía, el histórico centro de formación del club catalán.

Su primera participación con el plantel principal ocurrió en 2023 durante un amistoso disputado en Estados Unidos frente al Club América. Ingresó a los 62 minutos de ese encuentro y esa aparición también despertó el interés de la Selección de Perú de fútbol, que intentó convencerlo de representar al país por sus raíces familiares.

kochen goal Redes sociales El club catalán mantiene grandes expectativas sobre su evolución. A comienzos de 2024 renovó su contrato hasta 2028 y en distintas oportunidades fue convocado para integrar el plantel en partidos de liga y de la UEFA Champions League. Dentro de la estructura del seleccionado estadounidense, el arquero fue citado en varias ocasiones por el entrenador Mauricio Pochettino. Actualmente compite por un lugar detrás de los que tienen una mayor experiencia, como Matt Freese y Matt Turner, pero su proyección lo mantiene entre las alternativas para integrar el plantel que disputará el Mundial.