Rival en el Mundial 2026: cuáles son los países que limitan con Argelia En un contexto donde la Copa deportiva pone el foco sobre distintas selecciones del mundo, conocer más sobre el territorio africano también permite entender mejor el entorno del que proviene cada equipo. Por + Seguir en







Mundial 2026 : ¿Cuáles son los países que limitan con Argelia?.

Argelia es un territorio ubicado en una zona estratégica del mapa mundial

Las fronteras lo conectan con distintas regiones del continente

Posee una posición geográfica clave entre dos mundos

Es un país que despierta interés más allá del fútbol Rival en el Mundial 2026: con la mirada puesta en el juego futbolístico internacional, muchos hinchas comenzaron a interesarse por distintos aspectos de las selecciones clasificadas, entre ellas la magreví, una de las potencias del norte africano. ¿Cuáles son los países que limitan con Argelia?

Además de su historia deportiva, su ubicación geográfica despierta curiosidad por la cantidad de naciones con las que comparte frontera. Ubicada en el norte del vasto territorio africano, Argelia es el país más grande de la zona y uno de los más extensos del mundo árabe. Su posición estratégica la conecta con varias regiones y le da un papel importante dentro del mapa político y cultural de la zona.

Es clave saber que su extenso territorio combina ciudades costeras modernas con grandes áreas del desierto del Sahara, ocupa un lugar clave dentro del continente y su proximidad con diferentes países la convierte en un estado de peso geopolítico, económico y cultural.

Argelia

Qué países son limítrofes con Argelia La nación comparte fronteras terrestres con siete territorios:

Marruecos

Túnez

Libia

Níger

Malí

Mauritania

Sahara Occidental A su vez, en la parte norte del país, la república ofrece una preciosa costa sobre el mar Mediterráneo, lo que la convierte en un puente natural entre África y Europa. La posición geográfica del territorio no solo es relevante por su tamaño, sino también por su influencia regional pues su geografía conecta el norte africano con el África subsahariana y con el sur europeo a través del Mediterráneo. Esta ubicación impacta en varios aspectos: comercio internacional

relaciones diplomáticas

seguridad fronteriza

circulación energética

intercambio cultural