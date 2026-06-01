Se filtró un audio de Barrelier sobre el femicidio de Agostina Vega: "No entiendo por qué quedé pegado"

La grabación revela cómo el principal acusado intentó justificar su vínculo con la adolescente y sostener una versión que, actualmente, es refutada ante las pruebas reunidas por la fiscalía.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo elemento de alto impacto con la difusión de un audio enviado por Claudio Barrelier , el único detenido por uno de los casos policiales más conmocionantes. La grabación fue realizada después del crimen y muestra al acusado intentando desvincularse de la desaparición de la menor mientras las sospechas comenzaban a concentrarse sobre él.

Se conocieron los primeros datos de la autopsia a Agostina Vega: qué revelaron los estudios

En el mensaje, Barrelier asegura que ya había declarado ante la Justicia, que había sido allanado y que estaba colaborando con la búsqueda. Además, cuestiona públicamente a familiares de la víctima por señalarlo como sospechoso. "No tengo nada que ver" y "no entiendo por qué quedé pegado con todo esto" son algunas de las frases que se escuchan en la grabación que salió a la luz este lunes.

Durante el audio, que generó repercusión en una de las causa policiales más impactantes, el acusado relata que Agostina lo llamó para pedirle ayuda cuando se encontraba en la zona de Fragueiro y Juan del Campillo . Según su versión, le pagó un remís y luego ella le pidió que la acercara a la casa de un supuesto novio . Barrelier sostuvo además que un "auto rojo" pasó por el lugar y que la adolescente se retiró en ese vehículo , una hipótesis que perdió fuerza a medida que avanzó la investigación.

El audio de Claudio Barrelier Da escalofríos saber que está hablando de Agostina, una nena a la que mató y descuartizó y ni siquiera le tiembla la voz, un asesino cínico hijo de puta o un psicópata? pic.twitter.com/iJtjcVwZ3h

La versión expuesta en el audio choca directamente con la hipótesis de la fiscalía. El fiscal Raúl Garzón confirmó que las pruebas reunidas ubican a Agostina dentro de la vivienda de Barrelier en barrio Cofico y sostienen que el asesinato ocurrió allí entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de mayo . Para los investigadores, las contradicciones detectadas en los relatos del imputado constituyen uno de los principales elementos que lo comprometen .

Mientras continúan las pericias policiales y se esperan resultados clave para determinar todos los detalles del crimen, la Justicia analiza si existieron otras personas involucradas. El caso provocó una profunda conmoción en Córdoba y se convirtió en una de las investigaciones policiales más impactantes del año.

Rescataron un dogo desnutrido de la casa de Barrelier

En paralelo al avance de la causa que provocó gran impacto no solo en el ámbito de los casos policiales, una ONG rescató un dogo argentino que vivía en la casa de Claudio Barrelier en condiciones extremas de abandono. El operativo fue realizado por integrantes de Hocicos Felices, que actuaron tras recibir denuncias sobre el estado en que se encontraba el animal dentro de la vivienda de barrio Cofico.

El perro, bautizado "Agosto" en homenaje a Agostina Vega, presentaba un severo cuadro de desnutrición cuando fue encontrado. Las imágenes difundidas por la organización mostraron un notable deterioro físico, aunque el animal todavía conservaba energía y capacidad de reacción.

Embed rescataron a un dogo en estado crítico de desnutrición en la casa del femicida de agostina vega: fue hallado en el terreno de claudio barrelier mientras buscaban el cuerpo de la nena de 14 años. pic.twitter.com/88KNoWLI7e — make argentina gay again (@makearggayagain) June 1, 2026

Tras el rescate, fue sometido a estudios veterinarios que confirmaron el delicado estado de salud. Actualmente permanece bajo tratamiento en School Can, una guardería y centro de entrenamiento canino de Córdoba, donde recibe atención profesional para recuperar peso y estabilidad emocional.

Desde la organización indicaron que durante los primeros días mostró miedo y estrés, pero su evolución fue favorable. Videos difundidos recientemente muestran que ya convive con otros perros, juega y descansa con normalidad mientras espera completar su recuperación y encontrar una familia que lo adopte.