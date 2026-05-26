Juicio por la muerte de Maradona: declaran el exdirector de la Clínica Olivos y el neurocirujano a cargo de la operación

Federico Dimitroff había complicado a Leopoldo Luque y a Agustina Cosachov, asegurando que ambos decidieron que el Diez continuara su recuperación con una internación domiciliaria. Mientras que Pablo Rubino dio detalles de la operación y sobre los estudios previos que le hicieron al paciente. Además, deberá presentarse una psiquiatra que atendió al exfutbolista en dicho sanatorio.

En una nueva jornada por el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona , este martes deberán declarar tres personas que estuvieron cerca del exfutbolista cuando estuvo internado en la clínica Olivos . Se trata del director del sanatorio, el neurocirujano que lo operó y la psiquiatra que lo atendió.

El exdirector de la Clínica Olivos, Federico Dimitroff, es uno de los profesionales que participó de la reunión en el sanatorio donde se decidió la internación domiciliaria del paciente que se llevaría a cabo en el barrio cerrado San Andrés.

En su primera declaración complicó al neurocirujano, Leopoldo Luque, y la psiquiatra, Agustina Cosachov , dos de los siete imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, asegurando que ambos decidieron que el excampeón del mundo continuara su recuperación en una internación domiciliaria .

“Luque y Cosachov nos pedían que hiciéramos algo para que el paciente estuviera tranquilo y se limitaban a decir ‘por favor, sédenlo, hagan algo para que no esté así’. Había que sedarlo, pero una cosa es sedarlo como parte de una etapa que tiene un seguimiento y otra es sedarlo y que después no haya nada”, sostuvo en aquella oportunidad.

También será el turno de Pablo Rubino, el profesional que operó a Maradona por el hematoma subdural. Si bien su presencia estaba prevista para el próximo jueves, se decidió que se adelante para el inicio de la semana. En su presentación anterior, dio detalles de la operación y sobre los estudios previos que le hicieron al paciente. “Recuerdo que los valores no estaban del todo bien, pero era una intervención que tenía que hacerse”, recordó.

Por su parte, la tercera testigo que deberá presentarse en el Tribunal de San Isidro será la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, quien visitó al exentrenador de la Selección argentina, Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) en el centro asistencial.

En ese momento dio a conocer un audio polémico, que le envió Cosachov a Luque, sobre una recomendación que había recibido de su colega. “Ella me sugirió que legalmente nos convenía hacer una última evaluación, diciendo que la familia, frente a las distintas opciones terapéuticas, es quien, comprendiendo y entendiendo los riesgos de las opciones, se pone de acuerdo y opta por la internación domiciliaria, porque legalmente nosotros así estamos más cubiertos”, se la escucha decir a la psiquiatra al neorocirujano.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: uno por uno, los imputados

Los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son el neurocirujano y exmédico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Por su parte, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que se encuentra demorado por un pedido de recusación contra la jueza María Coelho.