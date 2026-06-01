IR A
IR A

Se filtró la imagen que Maxi López no quería que se viera: cuál es

El entorno de Maxi López se vio sacudido recientemente por una publicación que el exfutbolista habría preferido mantener lejos del ojo público.

La vida en redes sociales de Maxi López.

La vida en redes sociales de Maxi López.

Olé
  • Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson, se convirtió en una de las figuras más comentadas de sus redes sociales.
  • La pareja decidió mantener un perfil bajo y proteger la privacidad del bebé desde su nacimiento.
  • Hasta ahora, las fotos y videos compartidos evitaban mostrar claramente el rostro del pequeño.
  • Una imagen filtrada donde se lo ve con mayor claridad generó repercusión y reabrió el debate sobre la exposición de los hijos de famosos.

Aunque solo tiene cinco meses de vida, Lando López ya despierta una enorme atención entre los seguidores de su familia. Cada aparición del pequeño en las redes sociales genera una ola de comentarios y reacciones, convirtiéndolo en uno de los protagonistas más queridos del contenido que comparten sus padres. Su espontaneidad y ternura lograron captar rápidamente el interés del público, que sigue de cerca cada nueva actualización sobre su crecimiento.

Este actor salió a hablar tras los rumores de separación con su mujer en las redes.
Te puede interesar:

Este famoso actor tuvo que aclarar los rumores sobre su crisis de pareja: quién es y qué dijo

Desde su nacimiento, tanto Maxi López como Daniela Christiansson optaron por mantener una postura prudente respecto a la exposición mediática de su hijo. La pareja eligió mostrar apenas algunos momentos de la vida cotidiana familiar, evitando convertir al bebé en una presencia constante dentro de las redes sociales y privilegiando un perfil mucho más reservado que el habitual entre las celebridades.

Maxi López
Maxi López.

Maxi López.

Como parte de esa decisión, ambos extremaron los cuidados para preservar la identidad del niño durante sus primeros meses. Las fotografías y videos compartidos hasta el momento suelen mostrarlo de espaldas, en planos cerrados o desde ángulos que impiden ver claramente su rostro. Esta elección permitió proteger su privacidad y, al mismo tiempo, despertó aún más la curiosidad de quienes siguen atentamente cada publicación familiar.

Cuál es la foto que Maxi López no quería que se filtrara

La familia de Maxi López volvió a quedar en el centro de la atención luego de que trascendiera una imagen inédita de su hijo menor, Lando. Desde la llegada del bebé, el exfutbolista y su pareja, Daniela Christiansson, habían optado por mantener un perfil muy reservado respecto a su exposición pública, compartiendo apenas algunos momentos familiares y evitando mostrar detalles que permitieran identificar claramente al pequeño.

Maxi López y Daniela Christiansson
La modelo sueca organizó la mudanza definitiva que reunió a toda la familia.

La modelo sueca organizó la mudanza definitiva que reunió a toda la familia.

Esa decisión de preservar su privacidad se vio alterada cuando comenzó a circular una fotografía en la que se observa al niño de manera mucho más nítida que en publicaciones anteriores. La imagen llamó rápidamente la atención de los seguidores de la pareja, ya que hasta ahora las apariciones de Lando en redes sociales habían estado cuidadosamente controladas mediante tomas parciales, fotografías de espaldas o encuadres que ocultaban su rostro.

La situación reabrió el debate sobre la exposición de los hijos de figuras públicas en el entorno digital. A lo largo de los años, Maxi López se mostró especialmente cuidadoso con la intimidad de su familia, una postura que también comparte Christiansson. Por eso, la difusión de esta fotografía generó repercusión entre los fanáticos y volvió a poner sobre la mesa la dificultad de resguardar la privacidad de los menores cuando sus padres forman parte del mundo del espectáculo y el deporte.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pampita confirmó su separación de Martín Pepa luego de un año y medio de relación.

Pampita confirmó su separación tras los intensos rumores de crisis con su pareja

El actor comparte un proyecto con la mediática.

Agustín Bernasconi rompió el silencio y enfrentó los rumores de romance con Wanda Nara

Marilyn nació el 1º de junio de 1926, en Los Ángeles.

Abusos, desdén y un solo amor leal: el rol fatal de los hombres en la vida de Marilyn Monroe

Dua Lipa eligió un cojunto sastrero con falda midi total withe y blazer entallado.

Dua Lipa se casó con Callum Turner: el impactante look de la estrella internacional

El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana.

Claudia Villafañe dio detalles del operativo para llevar a Ricky Martin a comer con Diego Maradona

últimas noticias

La ciudad de Salta alberga uno de los espacios públicos más emblemáticos del norte argentino.

Esta plaza de Salta está llena de historia y tiene todo tipo de atracciones a su alrededor

Hace 2 minutos
Esta ocurrente publicidad se hizo viral en Mar del Plata: por qué. 

Este shopping de Mar del Plata se hizo viral con videos insólitos en las escaleras mecánicas: qué pasó

Hace 7 minutos
La herramienta llegará de forma progresiva a todos los dispositivos.

Cómo es la nueva función de WhatsApp para seguir los partidos del Mundial 2026

Hace 10 minutos
play

El remisero que trasladó a Agostina Vega a la casa de Barrelier reveló la conversación con la adolescente

Hace 17 minutos
La vida en redes sociales de Maxi López.

Se filtró la imagen que Maxi López no quería que se viera: cuál es

Hace 21 minutos