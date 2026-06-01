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Horas decisivas: se supo quién se irá de Gran Hermano, según una encuesta

Las encuestas anticipan que una participante sería la más votada para abandonar la competencia, aunque la votación sigue abierta.

En una encuesta figura con el 48

En una encuesta figura con el 48,3% de los votos.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada está atravesando una semana cargada de tensión de cara a la gala de eliminación de este lunes. La llegada de los nuevos participantes alteró el equilibrio del juego y la primera votación dejó una placa numerosa con perfiles muy distintos, mientras las encuestas que circulan en redes ya empiezan a marcar una tendencia sobre quién podría abandonar la competencia.

Charlotte Caniggia es una de las protagonistas del reality y volvió a ser el centro de atención.
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El ingreso masivo de nuevos jugadores no diluyó el poder de los participantes históricos, que lograron imponer estrategias y dejar a varios de los recién llegados en una posición vulnerable frente al público. La semana también estuvo atravesada por acusaciones de complot y una advertencia directa de la producción a uno de los nominados, lo que encendió aún más el debate en redes sociales.

gran hermano 27 de mayo 2026

Los nominados de Gran Hermano

La placa de esta semana quedó conformada por seis participantes: Brian Sarmiento, Tati Luna, Catalina "Titi" Tcherkaski, Gladys "La Bomba" Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro. Los votos dejaron a la vista las tensiones que se fueron acumulando durante los últimos días, especialmente a partir de las acusaciones de complot que tomaron fuerza entre los seguidores del programa.

En redes sociales, particularmente en X, muchos usuarios denunciaron una estrategia coordinada para perjudicar a Titi, conocida dentro de la casa como "la dueña". Según trascendió, algunos jugadores habrían acordado votar en bloque para enviarla a placa y debilitar su posición. Entre los nombres señalados aparecieron Charlotte Caniggia, Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli. A diferencia de situaciones similares en ediciones anteriores, la producción no aplicó sanciones ni abrió un debate formal al respecto, lo que generó malestar en parte de los fanáticos.

Otro de los momentos más comentados de la semana, que terminó con su nombre en la placa, tuvo como protagonista a Leandro Nigro, quien recibió una advertencia directa por parte de la voz del programa.

"Considero que ya tuviste tiempo suficiente para adaptarte a mi casa. Sin embargo, quiero ser totalmente franco con vos: no te veo jugar", le dijo el Big frente a todos los participantes, ofreciéndole incluso la posibilidad de irse por la puerta giratoria. Nigro decidió quedarse.

Titi Tcherkaski- GH- GRAN HERMANO

Quién se irá de Gran Hermano

Según las encuestas que realizó Fede Bongiorno, especialista del reality, la participante con mayor intención de voto negativo es Titi, con el 48,3% de los votos. Le sigue Tati Luna con el 38%, mientras que Leandro Nigro aparece con el 10,1%. El resto de los nominados acumula porcentajes menores.

La presencia de figuras reconocidas en la placa puso en movimiento a los distintos fandoms, que trabajan para salvar a sus favoritos y dirigir los votos en contra de los rivales más fuertes. Por ese motivo, la votación sigue abierta y el resultado final podría ajustarse con el correr de las horas previas a la gala de hoy.

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