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"No esperen más de mí": Santiago del Moro se cansó y lanzó una severa advertencia en Gran Hermano

El conductor del reality manifestó su profundo malestar en plena transmisión en vivo a raíz de un comentario de los participantes.

El conductor se mostró furioso con los participantes.

El conductor se mostró furioso con los participantes.

Santiago del Moro desconcertó a los integrantes de Gran Hermano: Generación Dorada al manifestar su enojo en medio de la transmisión en vivo, tras oír una declaración que le resultó sumamente incómoda respecto a una atención que había tenido hacia ellos. El episodio se desencadenó luego de que el conductor les llevara algunos alimentos de su camarín para que puedan comerlos dentro de la casa. No obstante, un comentario por parte de uno de los concursantes terminó generando su malestar.

Charlotte Caniggia es una de las protagonistas del reality y volvió a ser el centro de atención.
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SANTIAGO DEL MORO TELEFE GRAN HERMANO GH

“Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, los he visto haciendo de todo, dándolo todo. ¿Estaba rico el helado?”, comentó Del Moro. No obstante, de inmediato modificó su postura y fue directo al grano: “Ahora, qué injustos algunos. El otro día escuché que Yipio dijo: ‘Ay, nos dieron esto para que nos peleemos’”.

Visiblemente molesto, el conductor especificó que los productos que les había regalado eran personales y y no integraban ninguna maniobra de la producción. “Era lo único que tenía”, aseguró.

El escenario dejó a varios participantes incomodos. Y, lejos de dejar pasar la frase, Del Moro utilizó la pantalla para fijar su posición y disparó una tajante advertencia. “De ahora en más, no esperen más nada de mí”, concluyó, dejando en claro que no iba a tener más gestos personales con ellos al resultar mal agradecidos según su opinión. Esto tensa las cosas entre el presentador y los participantes del reality.

Quién dejaría Gran Hermano según las encuestas

Durante la jornada del domingo se vivió una revolución en el interior de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Por una parte, frente a los reiterados reclamos de la Bomba tucumana, el Big le concedió el beneficio de la puerta giratoria y ella optó por retirarse del certamen exactamente en el mismo instante en el que Solange Abraham concretaba su retorno.

El cambio generó todo tipo de repercusiones en el marco de la competencia, ya que un reducido grupo se mostró conforme, mientras que otros manifestaron su absoluto descontento. Pero más allá de todo esto, hubo otro gran movimiento al que prestar atención, ya que debido a la salida de la cantante, la placa fue reorganizada y algunos votos fueron redirigidos.

tati luna titi gran hermano

La encuesta virtual que organiza semanalmente el usuario GH Trivia expone el fuerte distanciamiento de una nominada por sobre los demás: Tati Luna. La competidora, que se incorporó en el grupo más reciente de ingresantes, concentra más del 50% de los votos. La segunda ubicación le corresponde a Brian Sarmiento (25,2%) y bastante más atrás se encuentra Titi Tcherkaski con el 11,3%. Mientras tanto, Nigro y Tamara se posicionan como los participantes con menor cantidad. Sin embargo esto es una encuesta extraoficial y lo importante serán los votos del público.

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