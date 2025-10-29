Un día Maradoniano: cuándo y cómo ver el homenaje a Diego Maradona en el día que cumpliría 65 años El evento será este jueves 30 de octubre con la conducción de Dalma Maradona y familiares y allegados del Diez, entre ellos Claudia Villafañe, Gianinna Maradona y Guillermo Coppola. Por







Estarán presentes quienes compartieron distintos momentos de la vida de Diego Maradona. Redes Sociales

Diego Maradona cumpliría este 30 de octubre los 65 años, lo que motivó un homenaje al astro del fútbol que será transmitido en vivo y de forma gratuita a través de YouTube.

La conducción estará a cargo de Dalma, Migue Granados y Lucas Fridman, acompañados por otras figuras del canal de streaming Olga, con música en vivo, homenajes y testimonios de quienes compartieron distintos momentos de la vida de Diego. Será este jueves a las 19 en el Microestadio Malvinas Argentinas.

La actriz anunció el acontecimiento que se llama Un día Maradoniano totalmente emocionada: "Vamos a festejar el cumpleaños de mi papá", dijo la hija del Diez. Las entradas no se venden, sino que se canjean por donaciones solidarias y todo lo recaudado será destinado a Argentinos Juniors y a su Fundación Social.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OLGA (@olgaenvivo)

El line-up musical incluye a Ratones Paranoicos, Las Pastillas del Abuelo, Soledad, No Te Va Gustar, Bersuit Vergarabat, Los Auténticos Decadentes, Dante Spinetta y Attaque 77, entre otros artistas.