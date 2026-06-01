1 de junio de 2026 Inicio
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Dolor y duelo en el colegio de Agostina Vega: "En el aula faltás vos"

La adolescente asesinada asistía al Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 169 Rafael Escuti, del barrio Juan Pablo II de la ciudad de Córdoba. Tras conocerse sobre el crimen, la escuela suspendió las clases, mientras se evalúa el momento adecuado para retomar las actividades para acompañar y contener a los estudiantes.

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Agostina Vega asistía al IPEM 169 Rafael Escuti del barrio Juan Pablo II de Córdoba.

Agostina Vega asistía al IPEM 169 Rafael Escuti del barrio Juan Pablo II de Córdoba.

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El Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 169 Rafael Escuti, del barrio Juan Pablo II de la ciudad de Córdoba, es el colegio al que asistía Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada tras desaparecer la noche del 23 de mayo, un crimen por el que está imputado Claudio Barrelier. La institución se encuentra con sus actividades suspendidas, atravesada por el dolor y el duelo de la muerte de la menor.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.
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"Atravesamos un momento de profundo dolor por la pérdida de Agostina. La escuela suspendió todas las actividades", contó este lunes a La Voz Mónica Benítez, inspectora de Capital 5 de Educación Secundaria del Ministerio del Educación. La funcionaria agregó que es una situación que movilizó tanto a docentes, como a estudiantes y a familias. "Estamos tratando de rearmarnos y fortalecernos para brindar acompañamiento y contención, y elaborar el duelo", afirmó.

Ante la revelación del crimen el sábado, la escuela suspendió todas las actividades y la inspectora señaló que evalúan "cuidadosamente" el momento adecuado para retomar las clases y recibir a los estudiantes y acompañarlos. "Priorizamos el bienestar emocional de toda la comunidad educativa", reiteró.

Agostina cursaba el tercer año en la escuela, a la que ingresó en septiembre de 2025 tras el pase desde otra institución. "Era una alumna promedio, igual que todos los chicos, no había un signo o señal de alerta", expresó Benítez.

Embed - Alejandra MONTEOLIVA sobre el FEMICIDIO de AGOSTINA

Sin embargo, tras cursar con normalidad los primeros meses del ciclo lectivo, dejó de asistir desde el 8 de mayo. "La escuela se comunicó con la mamá, egresada de la institución, porque cuando hay inasistencias se activa el alerta temprana de trayectorias cuidadas, y ella refirió que pensaba cambiarla de escuela. Estaba preocupada por la seguridad de Agostina, ya que la adolescente habría recibido amenazas por redes sociales", relató la inspectora.

El colegio tiene 400 estudiantes, entre los dos turnos, y en el curso de Agostina eran 30. Mientras era buscada sus compañeritos difundieron un video donde pedían la aparición con vida de la adolescente con un cartel que decía: "En el aula faltás vos Agos". "Ahora tienen que elaborar ese duelo mediante espacios donde circule la palabra y a través de actividades", remarcó Benítez la inspectora. Una de las acciones que programan los chicos de sexto año es hacer un memorial para honrar la memoria de Agostina.

Alejandra Monteoliva respaldó al fiscal del caso Agostina Vega y pidió conocer "toda la verdad"

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió este lunes al femicidio de Agostina Vega durante la presentación de las estadísticas criminales 2025 y remarcó la necesidad de que la investigación permita conocer “toda la verdad” sobre el caso. Además, respaldó el trabajo de la Justicia y de las fuerzas de seguridad que intervienen en la causa.

Al ser consultada sobre el crimen de la adolescente de 14 años, la funcionaria describió el hecho como “un caso tan triste, lamentable y doloroso” ocurrido en la ciudad de Córdoba y señaló que el principal desafío es lograr una reconstrucción completa de lo sucedido.

“Lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Un homicidio no es únicamente lo que sucede durante el momento del hecho. Una situación refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así. El mejor paso para avanzar es tener la verdad completa aunque sea dolorosa, aunque nos interpele como sociedad”, sostuvo.

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